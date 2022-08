De vierde symfonie van Mahler knalt je oren binnen ★★★★

Hoe een overwegend zonovergoten werk totaal overdonderend kan zijn. Dirigent François-Xavier Roth slaagt er met zijn orkest Les Siècles in; de Vierde symfonie van Gustav Mahler knalt je oren binnen.

Het orkest maakt met zijn historische (laat 19de-eeuwse) instrumentarium, dat naast de gebruikelijke scherpte en beet een omfloerste zachtheid heeft, de intieme symfonie nog kamermuzikaler dan hij al is. Roth houdt in het eerste deel een hoog tempo aan, extra benadrukkend dat de pastorale ontspanningsmomenten slechts tijdelijk zijn. Schreeuwerige klarinetten en fluiten kondigen gespook aan; de dood met zijn potsierlijke valse fiedel zit je op de hielen in het tweede deel.

De vredigheid in deel drie – met subtiele verleiding in schorre hobo’s en ruisende strijkers – laat Roth steeds glaziger worden. De tempowisselingen worden abrupter. En dan: ‘Wir geniessen die himmlischen Freude’. Met de lichte sopraan van Sabine Devieilhe ben je na alle hindernissen op een plek waar alles goed is.

Les Siècles

Gustav Mahler: Symphony no. 4

Klassiek ★★★★☆ Harmonia Mundi