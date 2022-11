De vervolggame ‘God of War: Ragnarok’ is meer van hetzelfde, maar dat is in dit geval een pluspunt ★★★★☆

God of War: Ragnarok

Vier jaar geleden sloeg Santa Monica Studio een nieuwe weg in met de spellenreeks God of War. Een oppervlakkige, gewetenloze spierbundel werd getransformeerd tot een kwetsbare vader die worstelt met de opvoeding van zijn zoon. Met die ommezwaai zijn de makers zo tevreden dat ze bij het nieuwe deel – God of War: Ragnarok – niet veel nieuws toe te voegen hebben. Voor de gamer is dat geen straf.

God of War: Ragnarok leunt sterk op het laatste deel uit 2018. Kort samengevat is God of War een vechtspel waarin Kratos, een god van oorlog en geweld, zich door een zee van spectaculaire monsters hakt. Aanvankelijk zette ik na een paar uur spelen van die editie mijn Playstation uit. Er zijn grenzen aan hoeveel animaties je kunt verdragen van monsters die bij hun boven- en onderkaak worden gegrepen en als een A4'tje uit elkaar worden getrokken. Daarbij: Atreus, het zoontje van hoofdpersoon Kratos, deed me nogal denken aan het bleke, neuspeuterende jongetje dat op de basisschool spinnen ving waaruit hij vervolgens een voor een alle pootjes uit trok.

Toch pakte ik vanwege de enthousiaste reacties van andere gamers het spel opnieuw op, en raakte totaal verslingerd. Met het ontvouwen van de verhaallijn tussen vader en zoon werd het excessieve geweld een boeiend decor voor een kwetsbare man die niet weet hoe hij moet omgaan met de ontluikende emoties van zijn zoon, die vooral naar goedkeuring en erkenning blijkt te snakken – en voor wie je gaandeweg dus toch sympathie ontwikkelt. Daarbij beschikt God of War over een geweldig combatsysteem: de soepele bediening maakt dat de minder ervaren gamer zich in dit spel óók oppermachtig voelt, terwijl er voor de meer doorgewinterde gamer – zeker door te kiezen voor een hogere moeilijkheidsgraad – genoeg uitdaging overblijft. En ook in dit nieuwe deel worden deze twee aspecten feilloos uitgewerkt.

De zoon is inmiddels oud genoeg om zelf op pad te gaan, en van dat gegeven maakt het spel dankbaar gebruik door hem ook af en toe als een speelbaar personage in te zetten. Waar je als Kratos met bijl en hakmessen door vijanden ploegt, biedt Atreus de welkome afwisseling van de pijl en boog.

Dan de kritische noot: dit nieuwe spel is in alle opzichten een lineaire uitbreiding van het voorgaande deel, met als belangrijke toevoeging dat er méér mini- en eindbaasgevechten zijn, net iets waarvan ik geen fan ben – vooral wanneer een eindbaas na te zijn neergeslagen plots weer opstaat voor nóg een ronde. Je bezoekt deels zelfs dezelfde locaties, hoewel die nu bedekt zijn onder een dikke laag sneeuw en ijs. En oké, je krijgt een nieuw wapen om mee te spelen en ontmoet nieuwe personages. De graphics zijn weer met sprongen vooruitgegaan. Toch stelt het ergens een beetje teleur dat juist de makers die eerder zo rigoureus het roer durfden om te gooien nu geen centimeter van hun zelfgebaande pad afwijken.

Dat gezegd hebbend: het acteerwerk en de verhaallijn blijven in deze game met kop en schouders boven het gros van de vergelijkbare spellen (Horizon, Assassin’s Creed, Ghost of Tsushima) uitsteken. Santa Monica Studio begrijpt als geen ander dat juist het menselijke verhaal over verdriet, ouderschap en rouw zo veel harder aankomt dan het apocalyptische decor waarin je als superheld de wereld van de ondergang moet redden. En dat verhaal verveelt nooit.

God of War: Ragnarok Game ★★★★☆ SIE Santa Monica Studio / Sony 9/11 verschenen, voor PS4 en PS5. Geschikt bevonden voor 18 jaar en ouder