De verloren gewaande opnamen van Chet Baker in Hilversum zijn van een sublieme geluidskwaliteit ★★★★☆

In 1979 nam Chet Baker, op dat moment onberekenbaar vanwege zijn heroïneverslaving, twee radiosessies op in Hilversum voor het programma Nine O’Clock Jazz. Beide keren was Edwin Rutten de opnameleider. De sessies leken verloren, totdat jazzdetective Frank Jochemsen ze voor het Nederlands Jazz Archief opduikelde. Een vondst van jewelste, omdat het twee complete sessies betreft die ook nog eens met sublieme geluidskwaliteit zijn, zoals het prachtig uitgegeven dubbelalbum Blue Room – The 1979 Vara Studio Sessions in Holland bewijst.

In april 1979 speelde Baker met het pianotrio van Phil Markowitz, waarmee hij toen veel in Europa optrad. Baker zingt en speelt fluweelzacht op de voor hem typerende lyrische toon. Markowitz neemt soms wel erg de tijd voor zijn eigen niet al te spannende pianospel. In het nummer Blue Room horen we Baker zelfs tien minuten helemaal niet.

Rutten had zeven maanden later zijn handen vol aan Baker, door hem gekoppeld aan de Nederlandse begeleiders Frans Elsen (piano), Victor Kaihatu (bas) en Eric Ineke (drums). Baker was de bladmuziek vergeten, waardoor veel van het improvisatietalent van Elsen afhing. Maar alle vier spelen ze hier geweldig. Bakers scat in het zoete Candy is prachtig, en de begeleiding vier nummers lang fenomenaal.

Chet Baker Blue Room – The 1979 VARA Studio Sessions in Holland Jazz ★★★★☆ Nederlands Jazz Archief