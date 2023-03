De verkiezingen komen eraan. Wie niets wil missen, hoeft niets te missen

Jesse Klaver en Attje Kuiken op een campagnebijeenkomst van GroenLinks en de PvdA. Beeld ANP/Robin van Lonkhuijsen

Televisie

Onder leiding van Jeroen Pauw gaat de linkse combinatie Attje Kuiken (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) de confrontatie aan met het rechtse blok van de VVD: Mark Rutte en Edith Schippers.

12/3: Pauws verkiezingsdebat: linksom of rechtsom, 21.30 uur, NPO 1

Presentator Diederik Ebbinge neemt de zoekende kiezer op sleeptouw in zijn panelquiz Kiespijn. In vijf afleveringen discussieert hij met een ‘team links’ en een ‘team rechts’, met als vaste aanvoerders Hanneke Groenteman en Rutger Castricum. Met bijdragen van opiniepeiler Gijs Rademaker.

12/3 en 19/3: Kiespijn, 20.20 en 21.14 uur, NPO 3

In het EenVandaag verkiezingsdebat staan zeven politieke leiders tegenover achthonderd studenten. In de Erasmus Universiteit in Rotterdam worden in wisselende formaties het stikstofdebat en de economie besproken.

13/3: EenVandaag verkiezingsdebat, 18.15 uur, NPO 1

Drie landelijke lijsttrekkers leggen elkaar het vuur na aan de schenen. De thema’s: overheid voor iedereen, de portemonnee, energie, migratie, ruimte en vertrouwen in de politiek. Daarnaast zijn er interviews met provinciale bestuurders.

14/3: NOS tv-debat, 20.30-22.10 uur, NPO 1, NOS.nl en NPO Politiek

Radio

In Dit is de dag in alle Staten zijn presentatoren Margje Fikse en Tijs van den Brink elke dag in een andere provincie. Samen met het publiek bevragen ze een partij-kopstuk en een regionale lijsttrekker over de actualiteit en één kwestie die voor de provincie prangend is.

6 t/m 18/3: Dit is de dag in alle Staten, 18.30-19.00 uur, NPO Radio 1

De kloof tussen Den Haag en de regio: in Haagse lobby gaat presentator Martijn de Greve hierover in gesprek met presentatoren van RTV Noord, RTV Oost en Omroep Brabant. Daarnaast gaan ze dieper in op de stikstofproblematiek en de complicaties daarvan in de eigen regio.

13/3: Haagse lobby, 20.30-21.30 uur, NPO Radio 1

De ‘Druktemakers’ Kees van Amstel, Pieter Derks, Ellen Deckwitz, Dolf Jansen en Marcel van Roosmalen verlaten de Hilversumse studio en trekken het land in. Het gewenste resultaat: spitsvondige reacties op regionale heibel.

8 t/m 14/3: De Druktemakers, tussen 12.30-13.00 uur in De Nieuws BV, NPO Radio 1

De uitslagen

De eerste exitpolls komen rond 21.00 uur binnen. Vanaf ongeveer 21.20 uur worden de uitslagen verwacht van de eerste kleine gemeenten, een strijd die meestal wordt gewonnen door Schiermonnikoog. De grote steden volgen waarschijnlijk pas na middernacht.

15/3: Nederland kiest – De uitslagen, 20.30-01.00, NPO 1

Op de radio bespreken Mark Visser en Tijs van den Brink de uitkomst van de verkiezingen met gasten en politiek analist Wilma Borgman. Verslaggevers in het hele land laten politieke partijen reageren op de uitslagen.

15/3: Nederland kiest – De uitslagen, 20.30-01.00, NPO Radio 1

Arjen Lubach gaat voor het eerst live en zal de exitpolls met zijn vaste ploeg van De avondshow op geheel eigen wijze duiden.

15/3: De avondshow met Arjen Lubach, 22.00 uur, NPO 3