De verhalende liedjes van Esther Rose hebben weinig meer nodig dan drie akkoorden en die geweldige stem ★★★★☆

Ze werkt als serveerster in een koffietent ergens in de staat New Mexico, maar als je naar haar liedjes luistert, dan zou je zweren dat Esther Rose continu op een roadtrip is; één hand aan het stuur, armpje uit het raam. Zij reist langs bezienswaardigheden uit haar eigen leven en noteert wat ze zoal tegenkomt, met een scherpe pen. In het vrolijke, op een vlotte gitaarslag golvende Dream Girl zingt ze lichtelijk cynisch over haar pogingen iets te bereiken met haar muziek. Er komt natuurlijk gelijk weer een ‘belangrijke man’ aanzetten, die voor Esther Rose wel even het verschil gaat maken. ‘He said he made you what you are, you were no one till he made you a star.’

Haar sprankelende country- en folkliedjes hebben allemaal iets laconieks, ook dankzij die mooi heldere en wat ijle stem, die zichzelf steeds op de hak lijkt te nemen. In Chet Baker en Spider zingt ze vilein over moeizame liefdesrelaties en de regeneratieve vermogens van de mens: ‘But I’m not helpless and I’m not scared. Flex my winds and I’m back in the air.’

Safe to Run is haar vierde en beste album. Rose blijft wortelen in de country, maar scheert steeds toch ook langs de pop en de indie. Haar stem doet soms denken aan die van Sheryl Crow, in meeslepende en verhalende songs als Insecure en Full Value, die weinig meer nodig hebben dan drie gitaarakkoorden en de heerlijk melodieuze zanglijnen van de liedschrijver. En natuurlijk die dromerige refreinen die zich steeds op wonderlijke wijze vastpinnen tussen de oren. Een prachtplaatje, dat al even digitaal beschikbaar was maar nu ook in de platenzaak is beland.

Esther Rose Beeld Brandon Soder

Esther Rose Safe to Run Roots ★★★★☆ New West/ V2