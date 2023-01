De verhalen over regisseurs die als moderne Icarussen ten val komen zijn de heerlijkste uit de filmgeschiedenis

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Het gaat niet zo goed op de set van Megalopolis. Of, oké, dit kon wel eens een understatement zijn. Volgens een ‘exclusief verhaal’ van vaktijdschrift The Hollywood Reporter is het ‘complete chaos’ op de set van regisseur Francis Ford Coppola.

De 83-jarige regisseur is halverwege het filmen van het sciencefictionspektakel met een budget van 120 miljoen dollar dat hij al decennialang van de grond probeert te krijgen en nu maar met eigen geld betaalt. Maar de special effects blijken veel duurder dan begroot; hij heeft zijn visual effect-team ontslagen en het complete designteam schijnt vervolgens zelf te zijn opgestapt. ‘Absolute waanzin’, noemt een bron het.

Ah, Megalopolis. Die titel alleen al schreeuwt potentieel Waterloo. Tel daarbij op: passieproject, sterrencast, weglopend personeel, budgetoverschrijdingen en alles wijst richting ‘Apocalypse Now-achtige toestanden’, zoals een ándere bron het noemde.

Dat willen we stiekem ook, natuurlijk. De verhalen waarin gerenommeerde regisseurs als moderne Icarussen ten val (dreigen te) komen tijdens het draaien zijn de heerlijkste uit de filmgeschiedenis. Het zijn schitterende anekdotes rondom megalomane mannen die overlopen van creatieve overmoed, problemen hardnekkig ontkennen terwijl iedereen het ziet, langzaam waanzinnig lijken te worden en dan tóch met een klassieker op de proppen komen. Maar kan dat nog? Nou, de filmwereld is een stuk professioneler geworden sinds Terry Gilliam stukliep op Don Quixote of sinds Werner Herzog bijna struikelde tijdens Fitzcarraldo. En Coppola is immers ouder en wijzer geworden. Toch?

Al deze heisa is inderdaad overtrokken, aldus de meester zelf in een statement. Er is inderdaad wat gedoe met personeel, maar ‘ik ben nooit eerder zó gelukkig geweest met de cast. Ik ben dolgelukkig met hoe alles eruit ziet, en dat we zó op schema liggen. Die berichten voeren anonieme bronnen op. En tegen hen wil ik zeggen: haha! Wacht maar af! Dit wordt een schitterende film, vooral omdat de cast zo goed is. Ik heb nog nooit zo’n hardwerkende cast gehad, acteurs die zó bereid zijn om onconventionele wegen in te slaan en aankomen met verborgen oplossingen. Het camerawerk is alles waar ik op hoopte. De eerste onbewerkte beelden zien er fantastisch uit. Dus ik snap niet waar iedereen het over heeft.’

Duidelijk. Dit kan niet anders dan een magistrale mislukking worden. Én een meesterwerk.