De veelbesproken film ‘Don’t Worry Darling’ blijkt vooral de film van Florence Pugh ★★★☆☆

Florrence Pugh en Harry Styles in Don’t Worry Darling.

Nu de stofwolken veroorzaakt door allerlei tabloidgekonkel (regisseur en actrice Olivia Wilde kreeg tijdens de opnamen een relatie met popster en hoofdrolspeler Harry Styles) en hallucinante premièrebeelden op het filmfestival van Venetië (waar de suggestie werd gewekt dat Styles collega Chris Pine had bespuugd) zijn opgetrokken, is het moment aangebroken om te kijken wat er is geworden van de film waar dit festijn mee begon. Slaagt Wilde erin om met Don’t Worry Darling de frisse en eigenzinnige energie van haar regiedebuut Booksmart (2019) te evenaren of overtreffen? En hoe goed of slecht speelt superster Styles nou écht, in zijn eerste volwaardige filmrol?

De korte antwoorden (‘nee’ en ‘best goed tot zijn rol opeens meer diepgang vraagt, dan speelt hij heel, heel erg slecht’) doen niet helemaal recht aan de vermakelijke, lichtvoetige dystopie die Don’t Worry Darling tot de introductie van een handvol niet nader te benoemen plotwendingen is.

In de Amerikaanse jaren vijftig van de vorige eeuw schetst Wilde zo’n typische aangeharkte, pastelkleurige buitenwijk, waar de vrouwen ’s ochtends simultaan hun mannen in hun glimmende auto’s uitzwaaien, waarna de heren in formatie door de woestijn racen naar hun werk, waar de vrouwen niets over mogen weten.

Daarin schuilt hier de eerste twist: de schijnbare buitenwijk in Don’t Worry Darling is gebouwd in het midden van de woestijn en de mannen bewaken hier een groot geheim, waar de vrouwen in ruil voor ongelimiteerde luxe beloven niet naar te vragen. Leider van het manvolk is de goeroe-achtige Frank (een lekker vet aangezette rol van Pine). Florence Pugh speelt Alice, een vrouw die zich hier met de dag minder behaaglijk voelt, ook al wordt ze door haar brave doorsneeman Jack (Styles) seksueel bevredigd met een overgave waarvan de ongelukkige jarenvijftighuisvrouwen in Mad Men slechts kunnen dromen.

Don’t Worry Darling blijkt vooral de film van Pugh. Naarmate het bestaan van Alice op steeds lossere schroeven komt te staan (de snelste weg naar waanzin wordt geplaveid door mannen die haar zorgwekkende observaties beschouwen als verzinsels, hysterie of paranoia), acteert Pugh soms in de geest van Catherine Deneuve in Repulsion. Ze tilt de film op, maakt hem beter dan-ie is. Tegenspeler Styles is bovenal goed gecast: bedoeld als de geïdealiseerde, oppervlakkige echtgenoot, en in die context geloofwaardig. Hij valt pas door de mand wanneer het script dus méér van hem eist.

De plot holderdeboldert tegen die tijd overigens ook linea recta naar een wat grotesk B-filmterritorium.