De unieke muziek van Bon Iver maakt live in de Ziggo Dome nog meer indruk dan op plaat ★★★★☆

Bon Iver in de Ziggo Dome. Beeld Melanie Marsman

In de vijftien jaar die verstreken sinds het fraaie, in isolement opgenomen debuutalbum For Emma, Forever Ago, is Bon Iver uitgegroeid tot arena-vullende attractie. In de Amsterdamse Ziggo Dome waren woensdagavond 15,5 duizend bezoekers om de 41-jarige Justin Vernon met zijn Bon Iver te zien optreden. Om een indruk te geven van de populariteit van de band: dat zijn toch een paar duizend meer verkochte kaarten dan Arcade Fire onlangs in dezelfde zaal.

Maar de man met de prachtige falset maakt dan ook muziek die volkomen uniek is en steeds dieper onder de huid gaat zitten. En, zo blijkt woensdag, muziek die live nog meer indruk maakt dan op platen met curieuze titels als i,i en 22, a Million. De songtitels zijn al even vervreemdend, en voor echt meezingbare liedjes hoef je ook niet naar Bon Iver. Toch heeft Vernon met zijn zeskoppige band de zaal meteen voor zich gewonnen, alleen al doordat podium en zaal schitterend zijn uitgelicht. De muzikanten staan elk in een eigen soort van parallellogram van lichtbuizen, boven het podium zorgen vierkante paneeltjes voor steeds andere, betoverende lichtschakeringen.

De muzikanten staan elk in een eigen soort van parallellogram van lichtbuizen, boven het podium zorgen vierkante paneeltjes voor steeds andere, betoverende lichtschakeringen. Beeld Melanie Marsman

Dat werkt sfeer verhogend, wat nodig is, aangezien Vernon zelf met een koptelefoon op zijn hoofd niet bepaald een charismatische frontman is. Dat popsterren van Kanye West tot Taylor Swift met hem wilden werken komt omdat hij echt een bijzondere draai geeft aan het concept liedjes schrijven, arrangeren en zingen. De nadruk ligt in de Ziggo Dome aanvankelijk op recent werk. De nummers zijn schetsmatig en lijken afgelopen voor ze goed en wel zijn begonnen. Maar ieder liedje trekt je even een ander universum binnen. Vernon zingt dan weer met falset, dan weer minstens zo mooi ‘gewoon’. Met gitaar of achter toetsen zoekt hij steeds de wonderlijkste harmonische verbindingen met de andere muzikanten, van wie zangeres en toetsenist Jenn Wasner de meeste aandacht trekt.

Als Bon Iver even teruggaat naar vijftien jaar geleden met Blindsided, en Vernon hierna het schitterende herhaalde gitaarmotiefje in Perth speelt, is de extase compleet. Toch denk je daarna even: waarom altijd zo’n omweg? Waarom ieder nummer zo weelderig arrangeren? Vernon is van ver gekomen, maar niet elke vernieuwing is een verbetering gebleken. De eenvoud die hij laat zien wanneer hij vooral op zichzelf is aangewezen, in twee van zijn oudste, maar nog altijd mooiste liedjes re:stacks en Skinny Love, staat hem nog altijd goed.

En ja, daar heeft hij met een luid meegebruld ‘my my my’ in het refrein van Skinny Love zelfs even zijn meezingmomentje te pakken. Om dan de zaal weer mee te voeren naar meer onbestemde klanksculpturen. Maar, o, wat voert die piano in Naeem de zaal hier naar een mooie finale, met zelfs een euforisch gospelmomentje voordat het publiek de toegift afdwingt.

Bon Iver Pop ★★★★☆ 2/11 Ziggo Dome, Amsterdam