De uitzwaaiavond van Gladys Knight verwarmt het hart, ook al is de muziek wat gammel ★★☆☆☆

Gladys Knight in het Amerikaanse Detroit in mei van dit jaar. Beeld Getty Images

Nog één keer zegt ze ons hoe veel ze houdt van Amsterdam en van ons, haar publiek. Daar staat ze, voor de laatste keer: Gladys Knight, souldiva en vocale grootheid, al kun je over de titel die ze ooit claimde (‘Empress of Soul’) best discussiëren.

Enkele dagen voor haar komst naar Carré is ze 79 jaar oud geworden en hoewel ze in 2009 al een eerste afscheidstournee deed, zal het ditmaal menens zijn, al blijft een expliciet afscheidsmoment achterwege.

Het Amsterdamse theater zit vol mensen die haar nog één keer hun liefde willen geven, zodat een samenzijn ontstaat dat bovenal een uitwisseling van liefde tussen artiest en publiek is. Zulke uitzwaaiavonden verwarmen het hart, zelfs als de muziek gammel is.

Om die laatste vaststelling komen we niet heen. Het lijf, tenger en in feestelijk glitterpak gehuld, begint breekbaar te worden. De rek is uit de stem. Als Knight diep ademhaalt en kracht zet, heeft ze nog best een harde, zuivere uithaal in huis, maar dat lijken een soort afleidingsmanoeuvres: hoor maar, ik kan dit nog. In kalmer vaarwater komen de haperingen en moeten drie loom vingerknippende achtergrondzangeressen gaten dichten.

Je herkent ook de trucjes van de vakvrouw: op momenten van kortademigheid wat rust pakken, bijvoorbeeld door te doen alsof je een tissue nodig hebt of nog maar eens te schaterlachen en zeggen dat je zo ontzettend veel lol hebt.

Geen aanwezige neemt het haar kwalijk, maar welwillendheid is wel nodig in Carré, ook al omdat de begeleidingsband maar niet echt majestueus wil klinken, met opgenomen koperblazers uit twee synthesizerbatterijen.

Zo begint de tijdreis. In de opening: een handvol liedjes uit Knights jaren met The Pips, waaronder de grootste hit die de groep in Nederland had (Baby, Don’t Change Your Mind uit 1977), maar ook Every Beat of My Heart (1961). Halverwege is er een moeizame uitvoering van haar James Bond-klassieker Licence to Kill (1989), gevolgd door een eerbetoon aan de door Knight bewonderde Barbra Streisand (The Way We Were) en natuurlijk I Heard It Through the Grapevine (1967), het lied waarvan Knight hád kunnen zeggen dat ze het enkele maanden eerder op plaat zette dan Marvin Gaye, maar dat zei ze niet.

Vanuit de zaal bereiken haar in de loop van het optreden een rode roos, boeketten, een huwelijksaanzoek en een verlaat verjaardagslied. En hoor, daar komt de Midnight Train to Georgia (1973) aangeboemeld, al blijken er zo veel wagons afgekoppeld dat hij na een slordige anderhalve minuut alweer is gepasseerd.

Zo’n concert dus: met de beste wil van de wereld niet goed te noemen, maar ontroerend op andere manieren.