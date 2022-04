De uitvoeringen van Bartóks drie pianoconcerten zijn geïnspireerd, prikkelend en op veel momenten gewoon heerlijk ★★★★☆

Iván Fischer dirigeert de Bartók-marathon. Beeld Milagro Elstak

Het idee is even eenvoudig als briljant. Programmeer alle drie de pianoconcerten van Béla Bartók (1881-1945) op één avond en laat ze spelen door drie pianisten. Je hebt én een mooi vergelijkend warenonderzoek én je hoort de ontwikkeling die Bartók doormaakte.

Iván Fischer, net als Bartók Hongaar, dirigeerde ze donderdag alle drie bij het Concertgebouworkest, waar hij tegenwoordig ‘honorair gastdirigent’ is. Voor de solopartijen had hij drie landgenoten meegenomen, want, zei hij in zijn inleiding: voor deze pianisten is Bartóks muziek als hun moedertaal. Daar gaan we weer: begrijp je de muziek écht beter als je uit hetzelfde land komt? (Is Martha Argerich geen Argentijnse dan?) Je vergeeft het Fischer bij de eerste maat, want de uitvoeringen zijn geïnspireerd, prikkelend en op veel momenten gewoon heerlijk.

Als dit al hun moedertaal is, dan spreken de solisten die wel in heel uiteenlopende accenten. Zoltán Fejérvári (nummer 1) is van de spitse articulatie, waar János Balázs (2) juist met finesse het rechterpedaal intrapt en een pianissimo heeft om bij te watertanden. Ze maken een betere beurt dan Dénes Várjon (3), de coryfee van de avond, die het optimisme in de partituur onderstreept (Bartók was doodziek toen hij het concert schreef).

Bartók dacht veel na over de podiumopstelling, iets waar Fischer ook graag mee experimenteert. Zo zaten bij het eerste concert de slagwerkers vooraan, in het tweede werd pianist János Balász juist omgeven door koperblazers. Dat heeft ongetwijfeld invloed op hoe de pianisten spelen, in ieder geval hoorden we nu bijvoorbeeld veel beter hoe goed die nieuwe paukenist (Tomohiro Ando) is.

Ja, Bartóks muziek bevat veel informatie om zo op één avond te verhapstukken. Des te meer reden om hier een traditie van te maken.

