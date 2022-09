De uitslag van de ‘vrij taaie’ zomerquiz 2022 (en de prijswinnaars!)

U vond de zomerquiz van dit jaar ‘vrij taai’ en liet ons weten dat we u (extra) hadden laten zweten. Toch zette u dapper door. We ontvingen 1.099 keer het correcte antwoord. Benieuwd wat dit was en wilt u weten of u heeft gewonnen? U leest het hier.

Week 1

1. Circus Treurdier

2. Jan-Paul Buijs

3. Otmars zonen

4. Elvis

5. Bezwaardvechten (woordgraptogram)

6. Douglas Stuart

7. Un Verano Sin Ti

Woord: Abcoude (verdwenen kasteel in de provincie Utrecht)

Week 2

1. Ron de Tafel (woordgraptogram)

2. Mai Spijkers

3. Eindspel

4. Ruben Nicolai

5. Onderbroek

6. Douwe Bob

7. Aziz Ansari

Woord: Rosande (verdwenen kasteel in de provincie Gelderland)

Week 3

1. Khalid & Sophie

2. Verschiltknaap (woordgraptogram)

3. Documentaire

4. Januari

5. Eus

6. Ibiza

7. Undercover

8. Sylvester James

9. Tefaf

10. Wij willen WW

11. Onze koloniale erfenis

12. Last Week Tonight

13. Louis

Woord: Ellewoutsdijk (verdwenen kasteel in de provincie Zeeland)

Week 4

1. Gucci

2. Lola Pagola

3. Erica Barry

4. Damien Hirst

5. I May Destroy You

6. Rwanda

7. Knightmare (woordgraptogram)

8. Beer

9. Marlene Dumas

10. Ufo’s

Woord: Middelburg (verdwenen kasteel in de provincie Noord-Holland)

Week 5

1. Lifeheks (woordgraptogram)

2. Anna Wintour

3. Starship Trooper

4. Humberto Tan

5. Ted Lasso

6. Uit het hoofd

7. Aat Ceelen

8. Sidney Poitier

9. Anouk

10. Edwin Oudshoorn

Woord: Lautastate (verdwenen kasteel in de provincie Friesland)

Week 6

1. Minions

2. Soundos El Ahmadi

3. Free lansen (woordgraptogram)

4. Utrecht

5. Windy

Woord: Ewsum (verdwenen kasteel in de provincie Groningen)

En dan?

Als u alle namen van deze verdwenen kastelen had gevonden (met hulp van de hints uit de illustraties) was u nog niet uitgepuzzeld. De reeks provinciewapens liet zien in welke volgorde u de woorden vervolgens moest zetten: Abcoude, Lautastate, Middelburg, Ewsum, Rosande, Ellewoutsdijk. Zo vond u het woord Almere.

Wie het thema van de quiz en de hints in de illustraties begreep (zoals de plattegrond), kwam zo op het antwoord van de zomerquiz: Kasteel Almere. Dat is geen verdwenen kasteel, maar een kasteel dat nooit is afgebouwd en waar een pretpark moest komen: WitchWorld (dit woord hebben we ook goed gerekend).

Vijf zomerquizzers gingen naar het kasteel en stuurden ons een foto van het hek op de kasteelbrug (waar we een speciaal Volkskrant-slotje op hadden bevestigd). Deze vijf zijn beloond met een prijs. Zie hieronder alle winnaars.

Volkskrant-slotje op het toegangshek van Kasteel Almere. Beeld de Volkskrant

De winnaars

De gesigneerde exemplaren van Het Woordgraptogramboek door woordgraptogrammaker Wisse Beets zijn gewonnen door: Marianne Spieker, Bengt van Veelen, Frans Reubsaet, Jill Koster, Joyce Dumoulin, Dominique Lyczak, Marjolijn van Diesen, Lee Witteveen, Anita van Nispen, Fenna Hengeveld, Rieke Polder, Merel Keizer, Maarten Smitskamp, Jeroen van den Beemt, Angel Pinxten, Paul van Aken, José Jansen, John Pelzer, Guillaume Kriek en T. Brummel.

Het boek van Wisse Beets. Beeld Uitgeverij Loopvis

De gesigneerde en genummerde ingelijste prints van de editie door Timber Sommerdijk zijn gewonnen door: Michael Kuiper, Isabel Willemsen, Ron van der Zant, Eric van der Horst, Monika Kurkiewicz, Henk Hooijschuur, Laurens Elderman, Sofie Verhees, Joyce van Haren en Mila Muller.

Wim van der Zanden fietst er met de hoofdprijs vandoor: de Ampler Curt of een vergelijkbaar model e-bike.

Gefeliciteerd! Winnaars ontvangen persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.