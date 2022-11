De tweede speelfilm van Michiel van Erp weet zichzelf niet te vinden en blijft onbestemd ★★☆☆☆

Sara (Elise Schaap) in ‘Stromboli’.

Haar huwelijk ligt in gruzelementen, haar puberdochter wil haar niet meer spreken, ze zwalkt straalbezopen rond en heeft net voor aankomst op haar reisbestemming geneukt met de barista van de veerboot. Chaos en (zelf)destructie, dat lijken de voornaamste talenten van veertiger Sara, die aan het begin van de Saskia Noort-verfilming Stromboli ook nog haar vakantiehuisje op het Italiaanse vulkaaneiland half in de fik zet en haar tas met portemonnee en wodka erin kwijtraakt.

Een beetje karikaturaal is deze Sara (Elise Schaap) wel, zoals ze haar opwachting maakt in de tweede speelfilm van Michiel van Erp. Dat geldt ook voor de man die haar redding moet worden. Wat een geluk voor Sara dat ze op Stromboli goeroe Jens (Christian Hillborg) ontmoet, die haar onderbrengt in zijn peperdure retraite-oord. Van Erp introduceert de immer in het wit geklede Jens in het reine licht van een kerk, waar hij zich als een soort geblondeerde Jezus over Sara ontfermt. Meteen krijgt hij iets kwakzalverigs.

Het vrij uit het boek puttende scenario van Paula van der Oest en Roos Ouwehand wil evenwel ook een andere kant op. Of Jens nu een charlatan is of niet, in de door hem geleide meditaties, rollenspellen en familie-opstellingen kan Sara eindelijk het jeugdtrauma verwerken dat haar nog altijd parten speelt. Terwijl Sara haar plek vindt in een internationaal ensemble van zoekende eenlingen, nadert de film de kern van die rampzalige gebeurtenis, met flashbacks en terugkerende droomscènes. Soms rommelt de vulkaan, zeker wanneer Sara’s catharsis dichterbij komt.

Michiel van Erp maakte naam met documentaires en televisieseries, en debuteerde fraai als speelfilmregisseur met Niemand in de stad (2018). Aan dat aangrijpende studentendrama kan Stromboli niet tippen. De film hangt onbestemd tussen milde spot en ernst, voornamelijk bevolkt door personages die naar typetjes neigen maar dat toch net niet zijn. Wat móét je met deze lui?

Uitzondering is de als kind misbruikte Vlaming Hans (Pieter Embrechts), met wie Sara enkele intense en breekbare momenten deelt. Wanneer de twee in een kerkje in de biechtstoel kruipen voor een diep persoonlijk gesprek, blijkt dat het meest waarachtige, volwassen moment van de film. Eindelijk krijgt Elise Schaap wat meer ruimte voor nuances in haar spel – alleen al omdat de bijna constant aanwezige muziek van Rutger Reinders hier even zijn mond houdt. Er hadden meer van zulke scènes mogen zijn: scènes waarin ook de film zichzelf weet te vinden.