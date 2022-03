De twee mooiste boeken ter wereld komen uit Nederland

Schönste Bücher aus aller Welt: ‘On the Necessity of Gardening’ en ‘Met Stoelen’

Bij de jaarlijkse verkiezing van Schönste Bücher aus aller Welt in Leipzig zijn twee Nederlandse boeken bekroond met de hoogste prijzen. De Gouden letter is uitgereikt aan On the Necessity of Gardening. De Gouden Medaille ging naar Met stoelen, uitgegeven en gemaakt door Kuan-Ting Chen, derdejaars student van kunstacademie ArtEz in Arnhem.

Een vakjury beoordeelde de boeken op het gebied van inhoud, ontwerp, beeldbehandeling, typografie, materiaal, druk- en bindwijze. Dertig landen stuurden dit jaar 328 boeken in voor de prijs. De Stichting Best Verzorgde Boeken in Nederland maakt elk jaar voor de jury in Leipzig een selectie van 33 Nederlandse boektitels. De selectie wordt na de zomer tentoongesteld in het Stedelijk Museum Amsterdam.

Schönste Bücher aus aller Welt: On the Necessity of Gardening

Het bekroonde boek On the Necessity of Gardening (over de noodzaak van tuinieren) is ontworpen door Bart de Baets en uitgegeven door Valiz samen met het Centraal Museum in Utrecht. Het gaat over hoe kunstenaars, schrijvers, dichters en denkers door de eeuwen heen de tuin hebben gebruikt als inspiratiebron.

Bekroonde boek ‘Met stoelen’ van Kuan-Ting Chen.

Met Stoelen gaat over de relatie tussen mensen en objecten. Derdejaarsstudent Kuan-Ting Chen heeft hiervoor gebruikgemaakt van beelden uit de archieven van de Rijksstudio van het Rijksmuseum. Het gaat over schetsen van de stoel, fotodocumentatie van de stoel en afbeeldingen van hoe mensen omgaan met stoelen. De ontwerper heeft een verband gelegd tussen de vorm van stoelen en van boeken. Zo kan de vorm van een half geopend boek (L-vorm) worden gezien als de rugleuning en de zitting.