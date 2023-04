Manda Heddema Beeld Annabel Miedema

U bent nieuw lid van de Volkskrant Boekenraad. Hoelang zit u in het boekenvak?

‘Ik ben in 1989 begonnen bij boekhandel De Koperen Tuin in Goes die ik in 2000 heb overgenomen. In 2020 heb ik een grote stap gezet: ik verkocht De Koperen Tuin, en nam boekhandel Jacques Baas in Driebergen over.’

Waarom deed u dat?

‘Ik wilde een kleinere winkel. De boekhandel in Goes was groot, met veel trappen, ik twijfelde of ik dat tot mijn 70ste fysiek kon volhouden, ik ben nu 57. Ik was ook toe aan een nieuwe uitdaging. Mijn man kwam uit de omgeving van Driebergen. Maar tijdens de verhuizing overleed hij onverwacht en kwam ik hier alleen. Het was ook nog eens tijdens de piek van de coronamaatregelen. Ik weet niet hoe maar ik ben doorgegaan. Mijn kinderen konden in de buurt zijn. En boekhandel Jacques Baas bestaat al vijftig jaar en heeft een goede naam en vaste klantenkring. Daar kon ik op bouwen.’

Hoe gaat het nu?

‘Goed. Driebergen is een groot welvarend dorp met veel hoogopgeleiden. Alle generaties zijn vertegenwoordigd. Een verschil met Goes is dat we hier minder toeristen hebben.’

In 2021 werd u uitgeroepen tot boekhandelaar van het jaar.

‘Ik was al vaker genomineerd maar dit was een mooie bekroning van mijn harde werken.’

Jullie bestverkochte boek, Wat is ruimte waard, is het essay voor de maand van de filosofie. Leeft die maand in Driebergen?

‘Zeker, net als de maand van de geschiedenis trekt het liefhebbers. Van Heemstra’s essay is geschreven voor een breed publiek, dus je hoeft geen stoffige filosoof te zijn om dit te lezen. Filosofie is voor ons allemaal!’

Wat is uw tip van de week?

‘Hoveniers en tuinbazen van Lenneke Berkhout. Behalve de maand van de filosofie is het april ook de maand van het natuurboek. In dit boek komt het mooi samen. De tuin is een filosofisch onderwerp bij uitstek. Moet je de natuur in je tuin beteugelen of juist binnenlokken? Een mooi leesbaar boek over de wereld van kwekers en hoveniers in de mooiste tuinen van Europa.’

Toptien bestverkochte boeken bij boekhandel Jacques Baas in Driebergen:

1. Marjolijn van Heemstra: Wat is ruimte waard; De Correspondent

2. Minke Douwesz: Het laatste voorjaar; Van Oorschot

3. Mohamed Mbougar Sarr: De diepst verborgen herinnering van de mens; Atlas Contact

4. Jutta Chorus: Alma’s dochters; Pluim

5. Jean-Baptiste Andrea: Honderd miljoen jaar en een dag; Oevers

6. Jaap Robben: Schemerleven; De Geus

7. Suzanna Jansen: De omwenteling; Ambo Anthos

8. Mark H. Stokmans: Land van echo’s; Ambo Anthos

9. Kader Abdolah: Wat je zoekt, zoekt jou; De Geus

10. Marianne Wildenberg: Heuvelrughike; Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig