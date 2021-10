De transformatie van Kumail Nanjiani (The Big Sick) is voer voor discussie én introspectie

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Toen Kumail Nanjiani opgroeide, vertelde hij aan tijdschrift GQ, was zijn beeld van ‘een sterke man’ Sylvester Stallone of Arnold Schwarzenegger. Bodybuildertypes, in driehoekvorm, met vierkante nekken – het iele jongetje met de bijnaam ‘kippenschouders’ vond het prachtig.

Dus toen hij werd gevraagd als eerste Zuid-Aziatische superheld voor de Marvel-film Eternals, besloot hij zichzelf volledig op te pompen. Niet omdat regisseur Chloé Zhao dat eiste, maar omdat hij een rolmodel wilde zijn. Toen hij de eerste foto van zijn afgetrainde lichaam naar buiten bracht, werd verbijsterd gereageerd: was dít de aardige, beetje nerdy komiek die in films als The Big Sick speelde?

Naast bewondering kreeg hij kritiek. Dit kon hij natuurlijk nooit bereiken op een dieet van ‘kip, rijst en broccoli’. Daar zit wat in, maar dat geldt voor álle beroemdheden die in korte tijd een jaloersmakend wasbord kweken, schreef E. Alex Jung van Vulture in het tweede profilerende interview deze week. ‘Een ongezond lichaamsbeeld is geen probleem, behalve als een man van kleur het tentoonspreidt’, suggereerden twee modebloggers. Zijn vrouw denkt dat het probleem ‘verraad’ is: een van de nerds is overgelopen naar het spierbundelkamp.

Het zijn twee fascinerende artikelen. Nanjiani vertelt hoe zowel de kritiek als de complimenten ervoor zorgden dat zijn eeuwige onzekerheid over zijn lichaam alleen maar groeide. Hoe obsessief hij bezig is met zijn gewicht. Hoe hij nog steeds verbeterpunten ziet en elke dag sport. Gelukkig gaat hij naar een therapeut, want dit klinkt als bigorexia, sportverslaving.

Hij hoopte ook dat de filmindustrie door zijn transformatie anders naar hem zou kijken. Hem niet alleen zou zien als de computernerd in de bijrol of de man die je belachelijk kunt maken vanwege zijn ‘lelijkheid’, zoals gebeurde in Silicon Valley. Het klinkt alsof Nanjiani met zijn lichaam controle probeert te krijgen over zijn carrière.

En dat lukte. Hij krijgt nu hoofdrollen aangeboden. Gewone, normale mannen mag hij spelen. Want die zien er blijkbaar zo uit. Extreem gespierd.

Het verhaal maakt pijnlijk duidelijk welke idiote standaard acteurs wordt opgelegd – en jongens zo wordt voorgespiegeld. Het is een giftig beeld, zegt Nanjiani in GQ. Opgepompt zijn straalt agressie uit. ‘Dominantie. Overwinnen. Kapotslaan. Vernietigen.’

Dit is het tragische: Nanjiani verspreidt precies het manbeeld dat aan de basis ligt van zijn decennialange worsteling, maar kan daar ook niet mee ophouden.