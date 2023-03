De trance beleeft zowaar een kleine, hippe revival

Armin van Buuren in 2019, bij de 900ste aflevering van ‘A State of Trance’. De uitzending trok zo’n 37 miljoen luisteraars van over de hele wereld. Beeld EPA

Eerlijk is eerlijk: het genre maakte het er zelf een beetje naar. De trance, een van de meest beschimpte en ondergewaardeerde dancestijlen, deed de afgelopen dertig jaar weinig om het ongelijk te bewijzen van al die zure critici en snobs met een uitmuntende muzieksmaak. De trance trancete gewoon lekker verder onder een hemel van lasers, op die eeuwige, voor veel liefhebbers zo onweerstaanbare groove.

Dit weekend is het weer raak en draait trancegod Armin van Buuren de Utrechtse Jaarbeurs twee avonden lang een kietelende dancedroom in. Weer onder die lasers.

Stappenplan

De onmiskenbare trance-sound in woorden vatten, in een soort handzaam stappenplan voor beginnende producers, is niet moeilijk – en dat zegt volgens critici ook iets over het genre. Begin gewoon met een monotone bassdrum en laat er na twee maten een dynamische baslijn over bubbelen. Leg daar dan een metalig en snijdend laagje synth-akkoorden overheen. En laat daar vervolgens een melodie overheen dansen: niet te complex, een noot of vier.

Gooi er dan nóg een melodie overheen – of dezelfde, op een andere toonhoogte – en bouw zo je nummer laag voor laag op, tot het tijd wordt voor de climax: ratelende snaredrums, een plotselinge stilte en dan álle schuifjes open inclusief de diepe bassdrum, waarmee de hele muziekpracht in volle glorie over je publiek dendert. Begin opnieuw en herhaal het schema. Je track is klaar.

Je doet de grootmeesters van het genre, de Nederlanders Tiësto en Armin van Buuren, natuurlijk gruwelijk tekort met zo’n beschrijving. Maar in de eerste plaats zullen ze daar niet wakker van liggen. De twee werden dankzij hun trance wereldsterren zoals Nederland die niet eerder had gezien. En nog altijd zijn zij veruit de grootste Nederlandse popartiesten, die constant nieuwe hits produceren en draaien voor een mondiaal miljoenenpubliek.

Maar bovendien maakten Van Buuren en Tiësto van hun trance een wel degelijk serieus te nemen muziekstroming, die momenteel zelfs een kleine, hippe revival beleeft.

Formulemuziek

Het is waar, de trance begon een beetje als formulemuziek, maar dat is ook logisch. Want het genre was vanaf de beginjaren bedoeld als functionele soundtrack bij de opkomende club- en dancefestivalcultuur, die eerst Nederland en daarna de rest van de wereld meesleurde in een roes van nachtelijke levenslust. Trance was dienstbare muziek die een volgepakte loods naar een betere wereld moest transporteren.

De diepste wortels van de trance zijn op te graven uit de vroege jaren negentig. Een paar visionaire houseproducers wilden de knauwende soulstemmen uit de standaard housetracks van die jaren eens vervangen door gevleugelde klanken uit bijvoorbeeld de klassieke muziek, of de zweverige meditatieruis uit de newageschool. Het hele pakket, inclusief rustgevende piano, zit in de instrumentale remix van het nummer Times Up van het Britse rockbandje Age of Chance uit 1990, dat de historische status van ‘het allereerste trancenummer’ heeft gekregen.

Het zalvende wegdroomgeluid kreeg navolging bij beginnende producers die ook graag wat muzikale zachtheid in hun elektronische muziek wilden stoppen. Maar de eerste generatie tranceproducers en -dj’s – onder wie een piepjonge Armin van Buuren, die in zijn slaapkamer zijn eerste mixjes opnam – sneeuwde in Nederland onder bij een allesoverheersende dancestijl die het juist moest hebben van brute hardheid. De gabber en de hardcore werden in de jaren negentig de dominante clubstijlen, die een hele jeugdcultuur lieten opbloeien en tegelijk een infrastructuur van enorme dancefeesten op poten wisten te zetten.

De gabber ging eind jaren negentig ten onder toen grappenmakers als Gabber Piet ineens hits scoorden met suffe persiflages – het verhaal is bekend. Maar welk genre profiteerde van die teloorgang en stak het kopje op in het slagveld van de dansmuziek? Juist: de trance.

Dance Valley

Tegen het einde van de vorige eeuw leek een groot publiek ook wel klaar met de machinale duisternis op de dansvloer. De blijmoedige trancetracks namen de dancecultuur over en heersten over festivals als Dance Valley en later Sensation. En daar kreeg de dance met de jubelende arpeggio’s ook een slechte naam. Irritant blije mensen in Indiase zomerkleding, of geheel in het wit, die staan te dansen op voorspelbare muziek met kinderlijke melodieën: dát vond je van trance als je zelf van nature niet overdreven blij was en bovendien alles beter wist.

Maar in weerwil van alle cynisme ontplooide de trance zich. Armin van Buuren bijvoorbeeld wist het genre alle kanten op te laten vliegen en een brede waaier aan popstijlen op te nemen in zijn mix. Luister naar zijn laatste track La Bomba met het danceduo Blasterjaxx, waarin hij doodleuk Jamaicaanse dancehall laat dreunen.

Van Buuren begon ruim twintig jaar geleden ook met zijn radioshow A State of Trance, waarin hij onvermoeibaar nieuwe tracks van trancetalent het podium opduwde. Het programma wordt nu nog wekelijks beluisterd door het ongelooflijke aantal van 41 miljoen liefhebbers, uit 84 landen. Bij zijn laatste shows duizelt het je bij frisse trance uit Egypte van producer Ahmed Helmy, of trance vermengd met vrolijke pop van het Britse damesduo Siskin. De trance is uitgegroeid tot een van de hardnekkigste genres in de dance en een stijl die zich bovendien blijft ontwikkelen.

Dopamine

Dat besef begint ook door te dringen bij dj’s en producers die voorheen weinig met de trance ophadden. Op de gezaghebbende Amerikaanse muzieksite Pitchfork verscheen vorige maand een goed doortimmerd artikel dat een revival van het genre afkondigde. Dj’s van onverdachte statuur en bewezen goede smaak geven toe dat ze steeds vaker klassieke trance in hun sets opnemen. Natuurlijk omdat die een aangename retrovibe heeft, maar ook omdat de gelaagde arpeggio’s nu eenmaal veel dopaminen aanmaken die we in deprimerende tijden goed kunnen gebruiken. Luister ook eens naar de verse dansvloerhit What You Say? van de in betere dancekringen gevierde producer Young Marco, die door bliepende trance-synths en de welbekende ratelende snaredrums naar de euforie voert.

De trance leeft, kunnen we dus wel stellen. En dit weekend doen we in de Jaarbeurs, bij het muzikale optimisme van maar liefst veertig trance-dj’s, even of de wereld niet in brand staat.