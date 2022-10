De tragikomedie El houb is een krachtig en dapper pamflet tegen hypocrisie ★★★☆☆

Fahd Larhzaoui en Nasrdin Dchar in ‘El houb’.

Karim zit in een kast en hij komt er niet uit tot hij er met zijn ouders over kan praten. Waarover? Over uit de kast komen. Hij heeft zich opgesloten in de gangkast (gelukkig een zeer ruim exemplaar) in zijn ouderlijk huis, nadat zijn vader hem in bed heeft betrapt met een man.

De Nederlandse tragikomedie El houb (de liefde) neemt haar metaforen graag letterlijk. Zo denkt Karim (Fahd Larhzaoui) vaak aan vroeger, wat in de film wordt verbeeld met een jonge en oude versie van Karim die naast elkaar bestaan. ‘Gast, ik ben 10’, zegt de jongen wanneer de volwassen Karim hem een moeilijke vraag stelt.

Aan duidelijkheid geen gebrek – best verfrissend, bij een film over verborgen liefdes en omfloerste gesprekken. Karim worstelt al jaren met zijn geaardheid, omdat hij weet dat zijn Marokkaanse ouders het niet kunnen verdragen dat hij homoseksueel is. Zoiets brengt schande over de familie; als je het echt niet kunt laten, doe het dan stiekem, is de boodschap van Karims ouders. Trouw met een vrouw, dan hoeft niemand te weten wat je ernaast uitspookt.

Regisseur Shariff Nasr, die samen met Philip Delmaar het scenario schreef, laat in El houb zien hoe zwaar het kan zijn om te leven met een leugen. Karim wordt erdoor verteerd en wil niet langer zwijgen. Zijn ouders doen er alles aan om aan het gesprek te ontkomen. Zijn moeder zet wel eten neer voor de kast waarin hij zich heeft verschanst, maar verder wil ze niets meer van Karim weten.

Met een mooie, doorvoelde hoofdrol van Larhzaoui en knap tegenspel van Lubna Azabal en Slimane Dazi als Karims ouders is El houb een krachtig en dapper pamflet tegen hypocrisie. Larhzaoui behandelde hetzelfde onderwerp eerder in het theater, met zijn autobiografische solovoorstellingen Schijn en Shirt uit Fahd!. De film El houb is niet gebaseerd op Larhzaouis leven, maar veel elementen komen toch overeen: de angst voor gezichtsverlies, de zelfhaat, de bemoeienis van buren en familieleden.

El houb werd opgenomen in Rotterdam-Spangen in het Justus van Effencomplex, een bijzonder woonblok dat lijkt op een dorp in de stad. Wanneer de camera aan het einde van de film uitzoomt, van de kast naar het huis, van het huis naar de buurt en van de buurt naar de stad, geeft dat een bevrijdend gevoel. Precies zoals het bedoeld is.