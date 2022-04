De Toverberg – naar Thomas Mann – blijkt op het toneel verrassend actueel ★★☆☆☆

Scène uit 'De Toverberg', met op het scherm Aus Greidanus jr. als de ondergangsprofeet Naphta. Beeld Foto Dim Balsem

Ja, de parallellen met nu zijn talrijk. Het Vlaamse collectief FC Bergman bewerkte bij ITA Thomas Manns De Toverberg (1924) voor toneel en direct dienen zich allerlei actuele betekenissen aan. Mann begon zijn boek, dat een humoristisch kort verhaal zou worden, vlak voor de Eerste Wereldoorlog en voltooide zes jaar erna een roman van duizend pagina’s vol filosofische bespiegelingen. ‘Het langste korte verhaal uit de wereldliteratuur’, noemde Maarten ’t Hart het eens.

Over de anekdote kunnen we inderdaad kort zijn, want veel gebeurt er niet: Hans Castorp bezoekt zijn neef in een Zwitsers sanatorium voor tuberculosepatiënten. Hij is van plan drie weken te blijven, dat wordt uiteindelijk zeven jaar. Bij monde van de wonderlijke patiënten in het kuuroord, die verschillende levensbeschouwelijke stromingen vertegenwoordigen, put Mann zich uit in diepgravende overpeinzingen, consequent gesteld in schitterende taal en vaak óók behoorlijk grappig.

Tuberculose wordt hier moeiteloos covid en het klinische medische regime in het sanatorium echoot de corona-aanpak. Hier is de thermometer (of ‘kwiksigaret’) het kompas; iedereen is geobsedeerd door zijn temperatuur; de geringste verhoging dient met bedrust te worden bestreden. Zo zijn er meer vergelijkingen te trekken. Het gesomber over de toekomst van Europa, met een zelfgenoegzame elite die zich terugtrekt, ver verheven boven het aards gepeupel, waar spanningen broeien en een wereldoorlog dreigt. De verlichtingsidealen van de humanistische patiënt Settembrini botsen hier op de misantropische ondergangsprofetieën van de jezuïet Naphta en ook die richtingenstrijd kun je probleemloos verplaatsen naar het nu.

Mann staat stil bij tal van existentiële thema’s, over mens-zijn, ziekte, liefde, tijd, waardevol leven en (angst voor) de dood. Dat resulteert ook op toneel in een stortvloed aan denkstof. Probleem is alleen dat de makers niet echt hebben gekozen en ook de consequenties van bepaalde analogieën onvoldoende hebben doordacht. Daardoor wordt dit een intellectueel zwaarbeladen maar uiteindelijk troebele theateravond.

In het eerste deel gaat het een tijdje goed. Zoals vaker bij FC Bergman is het decor vernuftig en een lust voor het oog: een bourgeois kliniek met een vleugel in de hal, die nog het meest wegheeft van een luxueuze hotellobby. De sfeer is chic bevreemdend, denk aan The Grand Budapest Hotel met een vleugje The Shining. Ook dienden zich bij deze kijker steeds ongevraagd de slotregels van Hotel California aan: ‘You can check-out any time you like/ But you can never leave.’

In de verbeelding van die beklemmende decadentie, hemel en hel tegelijk, is De Toverberg op zijn sterkst. Pijnlijk herkenbaar is het, dat onvermogen van de mens om te ontsnappen aan de verlammende geneugten van gemak en comfort. Veelzeggende zinnetjes uit de voorstelling: ‘Ik lees hierboven geen kranten.’ En: ‘Al sterft er iemand naast je, je merkt er niks van.’ Om de dood te bezweren zijn deze personages bij hem ingetrokken. Zei daar iemand ‘condition humaine’?

Helaas is het snel gedaan met de droefkomische identificatie, door de al te grote afstand tot de actie op toneel. (Bewust misschien? Zijn wij, toeschouwers in de schouwburg, net zo onthecht als de bewoners op de toverberg?) Hoe dan ook laten de makers veel cruciale handeling plaatsvinden in gangen en kamers buiten het zicht van het publiek, dat dit via camera’s op een groot scherm te zien krijgt. Maar anders dan bij bijvoorbeeld Katie Mitchell of Ivo van Hove ontstaat geen interessante interactie tussen live handeling en filmbeeld. Met als resultaat dat je vooral naar het scherm zit te staren.

Na de pauze verdwijnt niet alleen het scherm maar helaas ook alle actie. Kun je in deel één nog meeleven met de bevreemding van Castorp (Maarten Heijmans, in close-up bijna karikaturaal) tijdens zijn kennismaking met de routines en mores van dit wonderlijke oord, deel twee bestaat enkel nog uit redevoeringen, van een uitzinnige Pierre Bokma als de dronken Peeperkorn, en van Settembrini versus Naphta en vice versa. Het helpt niet dat deze mannen hun gedachten en argumenten louter schreeuwend delibereren. Als tot slot de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, laat dat de toeschouwer inmiddels volledig koud. Dat kan niet de bedoeling zijn.

