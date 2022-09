De topproducer William Orbit knokt zich met The Painter terug het leven in ★★★☆☆

William Orbit: The Painter

Over de Britse producer William Orbit valt een bijzonder verhaal op te tekenen. In de jaren negentig bracht Orbit onder de projectnaam Strange Cargo smaakvolle dancealbums uit, met zeer verzorgde house en ‘ambient dub’, die we toen ook wel ‘chill-out’ noemden. Orbit blonk uit in trage housebeats en dubbende bassen, maar vooral de toevoeging van klassieke muziek aan al dat moois: van piano tot strijkers en harpen, en rustieke triolen op de akoestische gitaar.

Orbit bleef als solo-artiest een beetje onder de radar, maar werd een van de meest gevraagde producers ter wereld, die aan de slag kon bij Madonna, U2 en het Britse pop- en r&b-kwartet All Saints, die hij een knap eigentijds geluid gaf op de plaat Saints & Sinners.

In de jaren nul ging het bergafwaarts en in de jaren tien raakte Orbit zelfs compleet de weg kwijt. Hij ging aan de harddrugs, omdat hij die fase in zijn leven naar eigen zeggen ‘nog moest inhalen’. Hij ging aan het zwerven en werd opgenomen in een psychiatrische instelling. Maar de producer knokte zich terug het leven in, en ging ook maar weer achter de knoppen zitten.

Op zijn herrijzenis-album The Painter lijkt het of Orbit de geluiden die hij twintig jaar geleden had opgeslagen op zijn harde schijf doodleuk weer tevoorschijn tovert. De track I Paint What I See had zo van een van zijn Strange Cargo-albums kunnen komen, met die pluizige synths naast romantische pianoklanken, en de wonderlijk bewerkte gitaren die langzaam naar de einder drijven. Orbit maakt ook nog gebruik van de diensten van zijn favoriete zangeres van destijds: Beth Orton leent haar zuchtende spreekstem aan twee lange nummers, waaronder de somber trippende ruimtereis No Other World.

De klanken van Orbit zijn onvergelijkbaar: hij bespeelt zijn synths nog steeds als een klavecimbel en in tracks als Free Glo en Duende, met zangeres Katie Melua, zijn verfijnde melodieën te ontdekken. Maar The Painter klinkt als album in zijn geheel toch te veel als een plaat uit de jaren negentig, toen de dance zich net een beetje aan het ontplooien was. Desondanks is het verheugend dat Orbit zich met een royaal nieuw album aan de duisternis heeft ontworsteld.

William Orbit The Painter Dance ★★★☆☆ Warner