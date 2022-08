De Togo All Stars grooven door met een unieke mix van afrobeat, funk en voodoo ★★★★☆

Togo All Stars: Fa Beeld rv

Hoe goed en meeslepend de Togo All Stars echt zijn, hoor je als je ze tegen het lijf loopt op een podium. Het kolossale orkest uit de stad Lomé te Togo trekt momenteel in een soort zegetocht door het land, en speelde afgelopen zaterdag festival Lowlands nog in trance. Bij hun show in de tent Lima klopte alles, en begreep je waarom de muziek van dit sterrenensemble zo uniek is.

Het is, ook bij deze band weer, toch vooral de ingenieuze mix van stijlen. In het nummer Ancestors Calling bijvoorbeeld, dat dient als openingstrack van het tweede album Fa, hoor je een disco-achtig opmaatje van het keyboard, dan de diepe groove van de Nigeriaanse afrobeat en vervolgens het bezwerende trommelritme van de voodoo, nog altijd een belangrijke spirituele (én muzikale) kracht in het West-Afrikaanse land. De saxen blazen dansende en aanstekelijke licks over de drums, een trompet raast er jankend overheen en de stemmen van de voltallige band proberen je mee te trekken naar die plek waar de voorouders spreken.

Soms verlies je bijna de grip op de groove, vooral door het straffe en snelle trommelwerk, maar steeds loopt het ritme uiteindelijk toch weer in de rails, en golven de Togo All Stars onverstoorbaar door. Op het nieuwe album, opmerkelijk genoeg uitgebracht op het Nederlandse label Excelsior, komen dwingende dansnummers als Sedote Gandji minstens zo goed tot hun recht als op een podium. Het honkende koper, en vooral de scheurende sax, klinkt scherp en zelfs een beetje dreigend, net als de bollende bassen onder de beat.

In het funkende Adze Gbalo geeft zanger Aguey Cudjoe een schreeuwende peptalk aan iedereen die zich door tegenslag en crises uit het veld dreigt te laten slaan. ‘Free yourselves and die hard. They can do nothing. Nothing, nothing, nothing.’ De Togo All Stars toeren nog even door het land. Zoek ze op.

Togo All Stars Fa Global ★★★★☆ Excelsior