De toevoegingen van McCraven geven de jazzklassiekers echt nieuwe betekenis ★★★★☆

Jazzproducer, slagwerker en beatmaker Makaya McCraven schept al een jaar of tien genoegen in het combineren van livedrums met samples. Die laatste haalt hij uit bestaande plaatopnamen of speciaal voor de gelegenheid opgenomen sessies, waarvoor hij de beste jazzmuzikanten van de huidige bloeiende Chicago-scene optrommelt.

Voor zijn nieuwste project dook McCraven in de Blue Note-catalogus en ging hij met onder meer vibrafonist Joel Ross en gitarist Jeff Parker klassieke en minder bekende stukken van onder meer Art Blakey, Horace Silver en Kenny Burrell te lijf.

Je moet even hun versies van A Night in Tunesia of Wail Bait (van Clifford Browns Memorial Album) vergeten om er echt van te genieten. De te vaak gesampelde aankondigingen van Pee Wee Marquette helpen ook niet. Maar al snel overtuigen de verrijkte arrangementen en de levendige, nieuwe ritmes.

De toevoegingen van McCraven en zijn bandleden geven de muziek echt nieuwe betekenis. Niet zozeer beter, wel anders en zeker ook uitnodigend tot dansen. Hippe dj’s zullen McCraven dankbaar zij voor het afstoffen en oplappen van Eddie Gales Black Rhythm Happening uit 1969.

Makaya McCraven Deciphering the Message Jazz ★★★★☆ Blue Note/Universal