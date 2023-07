De tienerserie ‘Rakhi & Peppe’ mengt op een knappe manier absurdisme en kwetsbaarheid

In het kleurrijke tieneruniversum van beste vriendinnen Rakhi (12) en Peppe (11) zien alle huizen eruit als pastelkleurige bonbonnetjes, is het elke dag zomer en lonkt de volwassenheid. Vooral Peppe, die wordt opgevoed door haar alleenstaande vader, is gefascineerd door volwassenvrouwendingen. Strings, bijvoorbeeld. En dan vooral het exemplaar van Hoofdpijn, de vriendin van Rakhi’s oudere broer, dat grotendeels boven haar broek uitsteekt.

Beste vriendinnen Peppe (links) en Rakhi in de jeugdserie ‘Rakhi & Peppe’. Beeld NTR/NPOZAPP

‘Wooow, vette string’, zegt Peppe.

‘Thanks, ik heb een hele collectie (…) Ik draag ze dus altijd zodat je ze niet onder mijn broek ziet.’

‘Maar wel erboven’, fluistert Rakhi. Ze moet niks hebben van strings, sowieso van het hele volwassenworden niet.

Zo zijn er wel meer verschillen tussen de hartsvriendinnen in de jeugdserie Rakhi & Peppe (NTR). Rakhi heeft drie kleine zusjes, een betweterige broer, en een Hindoestaanse moeder en vader. Peppe is wit en enig kind. Rakhi helpt bijna dagelijks in de huishouding, Peppe doet niks. Als Rakhi voor het eerst ongesteld wordt, wil ze dat niemand het weet. Peppe daarentegen grijpt die gelegenheid aan om te doen alsof zij menstrueert. Toch zijn ze besties, zelfs als ze ruzie hebben.

Ook leuk: de bijfiguren. Zoals Hoofdpijn, de vriendin van Rakhi’s broer, die klinkt alsof ze een megafoon heeft ingeslikt. Zij heeft altijd voor alles een oplossing, die ze dan – hoe toevallig! – ook verkoopt, vanuit de binnenkant van de panden van haar jas. Haar vriend, Rakhi’s broer, hosselt trouwens ook: hij runt een Deliveroo-achtig bedrijf van fietsbezorgers dat bestaat uit drie van zijn vrienden. De vader van Rakhi loopt sinds een auto-ongeluk mank, maar gaat desondanks als een soort yogi door het leven, en hij praat als een mindfullness-app. Als het hondje van Rakhi vermist is, zegt hij dat ze alle antwoorden die ze zoekt, diep van binnen al heeft: ‘Probeer goed te luisteren (…) dan vertelt het universum je vanzelf waar je moet zoeken.’

De dramatische en komische serie ademt de typische feelgoodsfeer die je associeert met de jaren negentig, en is tegelijkertijd heel eigentijds, door bijvoorbeeld de niet-traditionele rollen van alle ouders. Regisseur en co-schrijver Ayla Spaans en scenarist Zainab Goelaman deelden tijdens het schrijven hun ‘voorliefde voor flauwe, kinderachtige humor zonder schaamte’, vertellen ze in een interview op NPO3.nl. Vandaar die pratende monstertampon in aflevering zes, waarin Peppe haar menstruatie faket. Absurd? Ja. Grappig? Zeker, maar het is vooral knap hoe de makers dit absurdisme weten om te buigen naar een kwetsbaar moment tussen Peppe en haar vader.

De jonge makers mochten Rakhi & Peppe maken omdat hun pilot de winnaar was van een wedstrijd van NPO Zapp en 3LAB, het talent- en ontwikkeltraject van NPO3. Dat resulteerde in zes afleveringen die op YouTube te zien zijn, en elke zondagmiddag op NPO Zapp. Laten we hopen dat het universum voor nog een reeks zorgt.