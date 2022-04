De thematiek van Disco Pigs is gedateerd, maar dankzij de getalenteerde acteurs is het toch genieten ★★★☆☆

Mendel van der Ploeg en Julia Diepstraten in Disco Pigs van Mooi Weer & Zo. Beeld Maarten Laupman

De stukken beton zijn er uit de muur gebeukt. Misschien ziet de speelplek van het Rotterdamse theatergezelschap Mooi Weer & Zo er altijd zo uit. Of misschien hebben Zwijn en Zeug dat gedaan met hun winkelwagentje. Het zijn niet voor niets twee van de meest gewelddadige personages uit het recente toneelrepertoire.

Lynn Schutter regisseerde bij dit gezelschap een nieuwe, Rotterdamse versie van Disco Pigs. Dit toneelstuk uit 1996 is van de Ierse auteur Enda Walsh en was destijds een grote hit. Het betekende de doorbraak van de toen nog piepjonge Ierse acteur Cillian Murphy. Het stuk paste in een trend van rauw realisme, net als de film Trainspotting uit hetzelfde jaar, waarin het leven van een jonge generatie Ierse of Britse onderklasse, vol drugs en geweld, werd geportretteerd.

Inmiddels hebben we wel wat andere problemen aan ons hoofd. Maar toch zagen Schutter en Mooi Weer & Zo er heil in een bewerking op te voeren. Zwijn en Zeug, zoals de twee tienerhoofdpersonen zich noemen, zwerven nu niet door Cork, maar door Rotterdam. Doelloos en zonder toekomst trekken ze door de stad, ‘van de koopgoot tot diep in de reet van Rotterdam-Zuid’ en waar ze ook komen, trekken ze geweld aan.

Gelukkig staan daar met Julia Diepstraten en Mendel van der Ploeg twee retegetalenteerde jonge acteurs, die de voorstelling, ondanks de gedateerde thematiek naar een genietbaar plan trekken. Energiek, uitdagend en met bakken jeugdige overmoed vertellen de twee hun ongezonde levensverhaal, waarbij hun fantasie soms duidelijk de overhand krijgt. Ook al wil je er als toeschouwer niet in mee gaan, ze zullen je er aan de haren doorheen slepen.