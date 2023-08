De theatrale installatie ‘Kunnen stenen je zachter maken?’ van het duo iona&rineke leidt naar een troostrijk einde ★★★☆☆

‘Kun je stenen zachter maken?’ door iona&rineke. Beeld Jean Philipse

Bij de geboorte is het al bepaald: ooit zullen we allemaal ziek worden en eindigen in een ziekenhuisbed, veroordeeld tot een liggend bestaan. Dat is het niet al te vrolijke startpunt van de theatrale installatie Kunnen stenen je zachter maken? van het duo iona&rineke , nu te zien op Festival Boulevard in Den Bosch. Het is een een-op-eenvoorstelling, dat wil zeggen dat je als toeschouwer plaatsneemt op een stoeltje in een, in dit geval, kubusachtig gebouwtje en dan maar afwacht wat er gaat gebeuren.

Dat blijkt dus een eerste kennismaking te zijn met het Rijk der Zieken, in de vorm van een stemmenspel met licht- en geluidsdecor. Vriendelijke stemmen vertellen ons wat er staat te gebeuren staat: we zullen ouder worden, onze huid wordt slapper, alles gaat hangen, er komen allerlei soorten pijn. Maar toch: in de tussentijd zal er geleefd moeten worden.

Over de auteur Hein Janssen schrijft sinds 1987 voor de Volkskrant over theater en richt zich vooral op toneel en musical.

‘Hadden we maar meer genoten, toen alles het nog deed’, horen we en vanaf dan wordt Kunnen stenen je zachter maken? filosofischer, en vooral berustend. De twee makers stappen af van het puur menselijke leed naar de wereld om ons heen, de natuur, de dieren. Terwijl je daar zo op je stoeltje zit, ontwaar je in de zandvlakte voor je ineens allerlei dieren die een plekje zoeken in de spotlight. Herten, varkens, schildpadden – misschien wel op zoek naar een nieuwe Ark van Noah.

Kunnen stenen je zachter maken? is onderdeel van een meerjarig project dat iona&rineke over het thema ziek-zijn maken. In deze simpele installatie – ik had wel iets meer interactie verwacht, zonder nou meteen in een ziekenhuisbed te hoeven liggen – gaat het ook over de zorg voor degenen die na jou achterblijven. En uiteindelijk ook weer ziek zullen worden.

Het leidt tenslotte naar een troostrijk einde, waarin die ene toeschouwer een van de diertjes mag meenemen. Buiten klinken intussen vrolijke kinderstemmen.