De theaterversie van ‘Komt een vrouw bij de dokter’ is een emotionele achtbaan ★★★★☆

Vanaf links: Xander van Vledder, Maartje van de Wetering en Marie Louise Stheins in ‘Komt een vrouw bij de dokter’. Beeld Annemieke van der Togt

Zijn vrouw Carmen is gediagnosticeerd met een agressieve vorm van borstkanker. Maar het zit Stijn vooral niet lekker dat dit ten koste zal gaan van zijn vaste vrijdagse stapavondje. Natuurlijk houdt hij van haar, maar ja, het leven moet ook geleefd, nietwaar?

Dit is een veelzeggende scène uit Komt een vrouw bij de dokter. Het succesvolle boek van Kluun, in 2009 verfilmd door Reinout Oerlemans, is er na twintig jaar ook als theatervoorstelling. Een theaterversie van een roman betekent vooral: comprimeren en keuzen maken. Bewerker Koen Caris heeft dat zeer effectief gedaan. Iedere scène, elke dialoog bouwt voort op die haast ondraaglijke clash tussen leven en dood. Stijn en Carmen zijn jong, succesvol en heel erg hard aan het leven. Ondertussen gaat Carmen heel erg dood.

Maartje van de Wetering in ‘Komt een vrouw bij de dokter’ door Korthals Stuurman. Beeld Annemieke van der Togt

Het verhaal mag verder bekend worden verondersteld. Stijn kan het leed niet aan en verliest zich in het Amsterdamse nachtleven: feestjes, pillen, roekeloos gedrag, vreemdgaan. Carmen moet in haar eentje naar de bestralingen. In de regie van Ignace Cornelissen ligt het tempo hoog. Als toeschouwer word je heen en weer geslingerd tussen dood en leven, klap na klap, en is het bijkans onmogelijk om onberoerd te blijven.

Maartje van de Wetering speelt de doodzieke Carmen waardig, krachtig en niet zelden grappig. Xander van Vledder voorziet de onuitstaanbare Stijn van de nodige zelfspot en relativering. Marie Louise Stheins is bovendien onweerstaanbaar als de kordate Brabantse moeder van Carmen. Het eclatante acteerwerk kan misschien niet verhullen dat het verhaal van Kluun de diepgang heeft van een hazelnoot. Kanker is slecht en liefde is goed. Dat zal niemand verbazen. Maar als emotionele achtbaan is deze voorstelling ongekend.