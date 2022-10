De Theatertroep heeft een actiemusical gemaakt: een satire over bekrompenheid op straatformaat ★★★★☆

Theatertroep Beeld Barbara Raatgever

Een musical is de enige theatervorm waarmee nog wat geld te verdienen is. Aldus Patrick Duijtshoff, acteur bij De Theatertroep, aan het begin van de voorstelling De man die elke dag de krant gisteren krijgt en er nu genoeg van heeft! (dit is de enige keer dat hier deze hier titel wordt genoemd, anders is deze recensie meteen al vol).

Daarom heeft De Theatertroep, gespecialiseerd in vaudedville en eigentijdse klucht, een actiemusical gemaakt. Een heel leuke bovendien, en snedig, en ook met de nodige maatschappelijke relevantie. De zeven artiesten duiken met elkaar de wereld van het buurtcomité in, bevolkt door de kleinburgerij en haar alledaagse zorgen. Uitgangspunt is de buurtbarbecue, waar een soort paleisrevolutie ontstaat, met als doel de voorzitter van het comité te vervangen door een ambitieuze en gefrustreerde buurman.

Hilariteit alom als op de barbecue wordt besloten dat bejaarden de nieuwe zondebokken zijn (vervang bejaarden door asielzoekers en je hebt de relevantie). Met snelverkledingen, dubbelrollen en glijpartijen ontrolt zich aldus een knotsgekke satire over bekrompenheid op straatformaat. De beginscène op de barbecue zelf (twistpunt: wel of geen vlees eten) is tamelijk flauw en voorspelbaar, maar gaandeweg sluipt de inhoud binnen. Als de redactie van de plaatselijke krant wordt bezocht, buitelen de spitsvondigheden over elkaar heen, met als centrale vraag: is het nieuws van gisteren beter dan dat van vandaag, en waar blijft de krant van morgen?

Er worden een paar liedjes gezongen, en af en toe is er een showballetje. De man die elke dag die oude krant krijgt wordt aandoenlijk gespeeld door Kyrian Esser. De andere Theatertroepers zijn ook grappig. Rijk zullen ze niet worden van deze actiemusical, maar gelukkiger wel.