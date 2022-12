De theatershow van de ontwapenende Sekszusjes moet het hebben van de geestige liedjes ★★★☆☆

Krista Arriëns en Marcelle Arriëns in ‘Ongelikt’. Beeld Peggy de Haan

In de populaire webserie Sekszusjes TV praten Marcella en Krista Arriëns blozend over masturberen, maken ze een gekleide versie van hun vagina en bevragen ze zonder schroom mensen op straat over orale seks. Hun YouTubefilmpjes zijn miljoenen keren bekeken en intussen maken ze ook televisieseries waarin ze onder andere middelbare scholieren de seksuele voorlichting geven die ze zelf zouden willen hebben gehad.

Nee, de zussen zijn geen experts, maar wel grenzeloos nieuwsgierig, creatief en ontwapenend, bewijzen ze ook met hun theatervoorstelling Ongelikt. Het creatieve zit hem vooral in de geestige liedjes, waarmee regisseur Titus Tiel Groenestege het stuk handig aaneenrijgt. De nummers variëren van een carnavalsnummer, waarmee ze bewustzijn willen creëren over de grenzen die we overgaan wanneer we dronken zijn (‘Je wilt geen dronken wijf/ dan houd je ’m toch niet stijf’), tot een gitaarnummer waarin de zussen hun complexe verhouding tot porno bezingen.

Tussendoor illustreren ze als een getrouwd stel van middelbare leeftijd of verkleed als een flamoes en een enorme penis de seksuele problemen waar koppels tegenaan lopen. Hoewel de onderwerpen van deze vaak kluchtige scènes serieus zijn, is de toon soms naïef, waardoor je je afvraagt wie en wat ze hier nu mee willen bereiken.

Waar de volwassenen in de zaal (een aantal tieners daargelaten) sterker op reageren, zijn de vele ‘onderzoekjes’ waar de zussen het publiek aan onderwerpen. Een formule die ook hier weer tot verrassende en soms hilarische ontboezemingen leidt. Hiermee weten de zussen de spanningsboog de hele avond (die iets te lang duurt) vrij strak te houden. En dat is maar goed ook, aangezien ze hun meest gelaagde en intieme monologen bewaren voor het eind.