De theatercriticus verbaast zich over de schaamte van een acteur voor zijn homoseksualiteit. Nu schrijven Hein Janssen en Florian Meyer elkaar brieven

Theatercriticus Hein Janssen (72) werd bij Brideshead Revisted geraakt door de persoonlijke ontboezemingen van schrijver en acteur Florian Myjer (31), die in de voorstelling de schaamte over zijn homoseksualiteit besprak. Janssen besloot Myjer te schrijven. Vandaag het begin van een correspondentie over ‘gaymancipation’, persoonlijk theater en kunst als superieure vorm van zelfhulp.

Lees hier het verhaal.