‘De tatta’s’ is meer een TikTokcompilatie dan een bioscoopfilm ★☆☆☆☆

De Tatta's

Kijk ze onnozel zijn, die van de werkelijkheid losgezongen leden van het steenrijke gezin Van Kampen. Moeder Laura doet aan woka, dat is in het typetjesuniversum van De tatta’s yoga voor woke mensen. Dochter Jessica vult haar dagen met het maken van modevlogs. Zoon Daan is zelfs aan de eettafel niet los te weken van zijn Nintendo Switch. En wanneer Jessica aan dezelfde tafel vraagt om een nieuwe telefoon, zegt vader Erik: ‘Stuur maar een Tikkie.’

Het fundament onder de luxe is natuurlijk broos. Eén mislukte investering van Erik en het huis van de Van Kampens staat te koop. ‘Je bent nu, like, arm’, zegt een modevriendin van Jessica, want zo praten modevriendinnen in De tatta’s.

In een eerdere versie van het scenario verhuisde het gezin daarop noodgedwongen naar de Bijlmer in Amsterdam, waar ze volgens een persbericht ‘zwaar op de proef worden gesteld’. Na kritiek van Bijlmerbewoners die terecht moe bleken te zijn van decennia-oude opgedregde clichés over beproevingen in hun wijk, veranderden de makers het nieuwe onderkomen van het gezin in een krappe flatwoning in de fictieve Hollandwijk. De opnamen vonden een paar kilometer verder plaats, rond wat galerijflats in Amsterdam-Noord. Maar de gevreesde karikaturale blik is gebleven.

Wat volgt is een bedenkelijke vertegenwoordiger van het vis-uit-het-watergenre: een komedierecept waarbij mensen uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald. Denk aan de persoonsverwisseling tussen een beurshandelaar en straatboef in Trading Places. Of de volkse familie Flodder die in een villawijk belandt. In De tatta’s staat de botsing tussen cultuur en sociale klasse in dienst van de ontmanteling van vooroordelen, uitgewerkt in belegen, sketchachtige scènes: meer TikTokcompilatie dan bioscoopfilm.

Als vader Erik in het Turkse koffiehuis op de hoek wordt uitgenodigd aan het tafeltje met Volkan, Erkan en Alkan, zegt hij: ‘Is er ook iets wat je niet kan?’ Later blijken ze net mensen. Aardig en behulpzaam ook. Zoon Daan ontdekt ondertussen dat het leven op straat in Hollandwijk toch wat gemoedelijker verloopt dan in Mocro Maffia.

Er schuilt een zekere charme in de poging van regisseur Jamel Aattache (Casanova’s, Zwaar verliefd!) om duidelijk te maken dat integratie geen eenrichtingsverkeer is. Maar De tatta’s herkauwt daarvoor een onnozel perspectief op de wereld, zonder scherpte, inzicht of originaliteit, om uiteindelijk de onnozelheid van dit perspectief vast te stellen. Zonde ook van het talent van jonge acteurs als Oussama Ahammoud en Marouane Meftah, die beiden met hun gevierde, volwaardige rollen in juist Mocro Maffia de karikatuur al lang waren ontstegen.