De ‘supergroep’ van Joshua Redman bevestigt status met zijn nieuwe album ★★★★☆

Het album is vorige maand al verschenen, maar omdat de ‘supergroep’ van Joshua Redman volgende week het Amsterdamse Concertgebouw aandoet, mag het toch nog even aandacht krijgen. Saxofonist Joshua Redman, pianist Brad Mehldau, bassist Christian McBride en drummer Brian Blade vormen een droomkwartet in de hedendaagse jazz. LongGone is hun derde album, gevuld met composities van Redman. Het is meteen smullen als Redman in Long Gone de melodie uitzet waar de rest met zo veel inventiviteit induikt en omheen speelt dat je de grijnzen op hun gezichten in de studio bijna voor je ziet.

Wat dit nieuwe album misschien nog wel beter maakt dan het vorige, RoundAgain (2020) is het slotnummer, een live-stuk uit 2007, Rejoice. Gospel en jazz vloeien prachtig samen in dit ruim 12 minuten durende stuk waarin alle vier de muzikanten hun ruimte opeisen om er lekker op los te improviseren. Het nummer stond ook al op MoodSwing uit 1994, het eerste album dat Joshua Redman met deze mannen uitbracht. Toen moesten ze alle vier eigenlijk nog naam maken in de jazzwereld.

Joshua Redman LongGone Jazz ★★★★☆ Nonesuch/ Warner