De structuur van The Last Duel leent zich prima voor een satirische blik op de riddermoraal ★★★★☆

The Last Duel

Ze vochten in 1386 het allerlaatste officiële ridderduel uit op Franse bodem, Jean de Carrouges en zijn voormalige beste vriend Jacques Le Gris. Met lans en al te paard op elkaar in beukend, in het zicht van God, koning en joelend publiek, om eens en voor altijd te bepalen of de eer van Jeans echtgenote Marguerite de Thibouville nu wel of niet is geschonden door vriend of verkrachter Jacques.

Zo vangt The Last Duel aan. Alles is in stelling gebracht voor een episch zwaardvechtspektakel in de traditie die Ridley Scott eigenhandig heruitvond en populariseerde met films als Gladiator en Kingdom of Heaven. Alleen kantelt de 83-jarige Engelsman het genre nu, geholpen door het script van Nicole Holofcener, Ben Affleck en Matt Damon. Die koppelden Eric Jagers historische ridderboek The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France koppelden aan de jongste #MeToo-inzichten. Drie versies van het gebeurde krijgen we: eerst de zienswijze van Jean (Matt Damon), dan die van Jacques (Adam Driver) en tot slot die van Marguerite (Jodie Comer).

Ze zijn amusant uitgetekend, die ridderpersonages. Precies voldoende grotesk. Damon als de historisch slecht gekapte vierkante vechtjas Jean, ridder van roemruchte komaf en stijve hork in de omgang met vrouwen. Niet uit kwade wil, maar keurig in pas met de tijd. En dan Driver als de zoveel langere en fraai gebouwde lady’s man Jacques, met zijn wapperende manen. Eigenlijk een omhooggevallen schildknaap, die goed ligt bij zijn beschermheer, de lichtzinnige koningsneef Pierre d’Alençon, een geblondeerde en schmierende Ben Affleck in zijn lolligste rol in tijden.

Het tempo van The Last Duel stokt af en toe iets, zeker als we ook de dan nog broederlijk samen vechtende veldslagen van Jean en Jacques vanuit wisselend perspectief beleven. Maar de van Akira Kurosawa’s klassieker Rashomon geleende structuur, waarbij de kijker zelf moet uitmaken welke getoonde versie van de waarheid nu het waarst is, leent zich prima voor een satirische blik op de riddermoraal, en die achtergestelde positie van de vrouw.

Het venijn zit in het laatste deel, waarin Marguerite de eerdere versies van het verhaal bijstelt die Jean en Jacques zo handig en zelfzuchtig in hun eigen voordeel hadden uitgelegd.