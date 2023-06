De strelende stem van bariton Benjamin Appl verveelt nooit, in het meesterlijk opgebouwde Forbidden Fruit ★★★★☆

Op zijn nieuwe album leest de Duitse bariton Benjamin Appl verzen voor uit het boek Genesis, gestrooid tussen liederen die uiterst verschillend zijn, maar samengesmeed tot een fascinerend muzikaal opstel. Via de zondeval in de Hof van Eden, opgeroepen door Faurés In paradisum, verkent hij thema’s zoals verleiding, opstandigheid en het verband tussen armoede en moraliteit.

En hij stelt de vraag of totale vrijheid tot geluk leidt. Dat klinkt zwaarwichtig, maar dit recital is meesterlijk opgebouwd en Appls strelende stem verveelt nooit. Een simpel volksgedicht kleurt hij net zo subtiel als de sirenenzang van Schumann of het rauwe realisme van schrijver Bertolt Brecht.

Debussy hult hij in bedwelmde zinnelijkheid, de expliciete humor in Poulencs L’Offrande serveert hij droog. In Schuberts Gretchen am Spinnrade ontbloot hij hartstocht die grenst aan waanzin. Pianist James Baillieu is zijn intelligente begeleider en medeverteller. Hun verhaal eindigt met de belofte van verlossing in Mahlers Urlicht.

Benjamin Appl Forbidden Fruit Klassiek ★★★★☆ Alpha Classics