De stinkende kant van Kashmir die India tijdens de komende G20-top liever niet in beeld wil

Op een helling in een populaire vakantiegebied in de Indiase deelstaat Kashmir ligt een berg afval. Volgende week vindt er een G20-vergadering plaats. Beeld Getty

Ga er niet heen, want er zijn beren, het is er gevaarlijk, waarschuwden bewoners Getty-fotograaf Yawar Nazir. Desalniettemin ging hij op pad. Op een afgelegen plek in Gulmarg (‘Bloemenvallei’) maakte hij maandag – op zijn hoede – de serie foto’s die navrant de keerzijde tonen van het groeiende massatoerisme in zijn land, de Indiase deelstaat Kashmir.

Het risico op een ontmoeting met beren nam Nazir voor lief voor de fotoserie die hij per se wilde maken. Gulmarg behoort tot de Himalaya, het dak van de wereld waar alpinisten zich verdringen richting de toppen. En waar gefortuneerde skiërs, snowboarders en golfspelers hun sport beoefenen in wat ooit een ongerept decor was. Van overal, maar vooral uit India, komen de sportieve toeristen naar het gebied. Hun verblijf genereert werk voor duizenden mensen, in een land dat wordt geteisterd door armoede en werkloosheid.

Juist dezer dagen wordt de deelstaat bedekt onder een ‘laag suikerpoeder’, vertelt Nazir aan de telefoon, met het oog op de G20-vergadering die komende week in Kashmir wordt gehouden. Onderwerp van die bijeenkomst: toerisme. De Indiase krant The Indian Express meldde dat voor de delegaties van de twintig economische grootmachten in een uitstapje is voorzien naar het skigebied van Gulmarg. Dat levert ongetwijfeld mooie persfoto’s op van regeringsfunctionarissen in de ongerept ogende vallei: een visitekaartje voor de bergsport in Kashmir.

Nazir wilde juist de achterkant van de idylle onthullen: een onafzienbare berg plastic afval tegen de achtergrond van het hooggebergte. Het is een vervreemdend, deprimerend tafereel. Rechts achteraan: een vuilniswagen die net zijn lading heeft uitgebraakt. In de nabijheid van de wagen scharrelen drie mannen die met gebogen rug in het afval zoeken naar iets van waarde. Voor hen, ik onderscheidde het dier niet meteen omdat het in deze omgeving zo ongerijmd is, een aap – het lekenoog vermoedt een makaak – die zich tegoed doet aan de rottende etensresten.

Links achter de makaak zoekt half ingegraven een langharige, zwarte zwerfhond iets van zijn gading. In de lucht cirkelen gieren en arenden, in een walm die zelfs bij de aanblik van de vuilnisberg alleen al bijna is te ruiken. Als je inzoomt op het afval, zie je dat de plastic zakken XL zijn. Melkpakken, grootverpakkingen voor koffie en eieren, plastic vormpjes voor pudding en bakjes van kant-en-klaarmaaltijden – niet van het formaat dat particulieren aanschaffen, maar typisch de bijkomende schade van de toeristenindustrie: luxeproducten uit luxehotelkeukens.

Van overal, maar vooral vanuit India zelf, komen toeristen naar Kashmir, vertelt Nazir aan de telefoon. In de winter tillen skiliften hen naar pistes op sneeuwzekere, 4.000 meter hoogte, met rulle poedersneeuw. Nu de winter ten einde is, komen de golfspelers om met hun clubs te zwiepen op de hoogstgelegen green ter wereld. Heerlijk koel moet het daar zijn, terwijl India door de opwarming van de aarde in de zomer steeds vaker zucht onder extreme hittegolven. Een walhalla voor de sportieveling met weinig ecologisch besef. En een paradijs dat verloren dreigt te gaan, zoals Nazir juist nu wil onthullen.

Het islamitische Kashmir is een brandhaard. India (overwegend hindoeïstisch) en Pakistan (islamitisch) betwisten elkaar van oudsher de zeggenschap over de door terrorisme geplaagde deelstaat. In 2019 schafte India de autonome status van Kashmir af en sindsdien regeert het er met straffe hand. Van een vrije pers, vertelt Nazir, is geen sprake. De aanhoudende politieke spanningen weerhouden de toeristen er evenwel niet van op bezoek te komen, sterker nog: Nazir ziet hoe steeds meer beton wordt gegoten voor nieuwe hotels. Het afval dat de resorts produceren wordt keurig opgehaald, maar vervolgens, buiten het zicht van de toeristen, gedumpt.

De vuilnisbelt is een aanslag voor het milieu, een van de vele. Ook de drankflesjes en de snackverpakkingen die de skiërs mee omhoog nemen, dumpen zij op de pistes: Nazirs foto van een groene weide vol zwerfafval getuigt ervan. Rivieren waarvan de lokale bewoners voor hun drinkwater afhankelijk zijn, worden vervuild. De wegen raken verstopt door overvloedig verkeer. De lucht wordt gemengd met uitlaatgassen van auto’s en generatoren die continu voorzien in elektriciteit. Er is lawaai. Het kwetsbare ecologische evenwicht wordt verstoord.

Nazirs foto’s onthullen een werkelijkheid die niet iedereen in Kashmir wil zien, realiseert de fotograaf zich. Maar die iedereen wel móét zien. Daarvoor wilde hij de dreiging van wilde beren best trotseren.