De stilistisch uitwaaierende liedjes van Gwenno zijn allemaal even mooi ★★★★☆

Gwenno

Ooit zong Gwenno Saunders (41) in The Pipettes (2003-2011), in jurkje met polkadots knipogend naar de meidengroepen van de jaren zestig.

Als soloartiest werpt ze zich op als ambassadeur van de talen van haar jeugd: het Welsh van haar moeder op Y Dydd Olaf (2014), het Cornish van haar vader op Le Kov (2018) en het nieuwe, erg mooie Tresor (2022). Cornish wordt gesproken (zij het steeds minder) in het Engelse graafschap Cornwall en is verwant aan het Welsh.

Waar Gwenno over zingt (natuur, moederschap, regiocultuur) weet je alleen als je de tekstvertalingen erbij neemt. Universeel zijn de mooie songs die ze schreef en de muzikale uitwerking ervan met producer (en haar geliefde) Rhys Edwards.

Dat gaat van elektronische pop (Ardamm) tot psychedelische sixtiesfolk (Kan Me), van dromerige soundscapes (Tonnow) tot het soort pop dat we kennen van iemand als Charlotte Gainsbourg (Anima). Gwenno zingt het allemaal prachtig.

Een mooie film, geregisseerd door Gwenno zelf, completeert Tresor, dat tot ver buiten Cornwall en Wales gehoord zou moeten worden.

Gwenno Tresor Pop ★★★★☆ Heavenly/PIAS