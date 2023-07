De stikstofkomedie ‘Boer Koekoek’ gaat over boerenprotesten toen en nu, maar er valt ook wat te lachen

Han Oldigs in de rol van Boer Koekoek in de theatervoorstelling ‘Boer Koekoek’. Beeld Ben van Duin

Als de politicus Hendrik ‘Boer’ Koekoek nu had geleefd, dan zouden de media van hem gesmuld hebben. Dat weet Tom de Ket, schrijver en regisseur van de nieuwe theatervoorstelling Boer Koekoek, wel zeker. ‘Ik durf te wedden dat hij nu in nog meer talkshows zou hebben gezeten dan Caroline van der Plas.’ De Ket zegt het met een lach, maar hij is serieus als hij omschrijft hoe mediageniek Boer Koekoek was. ‘Net als Van der Plas bespeelde Koekoek heel slim de media. Boer Koekoek zette zich af tegen de gevestigde orde, hij had de lachers op zijn hand, had allemaal oneliners, was ad rem. Én hij had dat Drentse accent.’

Hendrik Koekoek (1912-1987) was een veelbesproken politicus in de jaren 60 en 70 van de 20ste eeuw. Kort na de Tweede Wereldoorlog startte hij een boerenbeweging uit onvrede over het ‘staatsdirigisme’ vanuit het Landbouwschap, een door de overheid bestuurde organisatie die de boeren verplichtingen oplegde over onder andere technologische innovatie, ruilverkaveling en schaalvergroting.

Over de auteur Joris Henquet is theaterrecensent van de Volkskrant. Hij schrijft over cabaret, stand-upcomedy en musical.

Fractievoorzitter van de Boerenpartij Hendrik (Boer) Koekoek, 1966. Beeld Fotocollectie Anefo

In 1958 werd de Boerenpartij opgericht, met Koekoek als lijsttrekker. Zijn grote doorbraak kwam in 1963, toen hij de boerenopstand in Hollandscheveld leidde. Bij deze ‘Opstand der Braven’ kwamen duizenden ‘vrije boeren’ naar het Drentse dorp om zich te verzetten tegen de uithuisplaatsing van drie boerengezinnen die weigerden om de contributies voor het Landbouwschap te betalen. Er braken rellen uit tussen de boeren en de Karabijnbrigade, de voorloper van de Mobiele Eenheid (ME). Uiteindelijk slaagde de politiemacht erin om de boeren uit hun huis te zetten. Een van de ontruimde boerderijen werd ’s nachts in brand gestoken door een onbekende brandstichter.

Bij de Boerenopstand kreeg Boer Koekoek zoveel bijval dat hij twee maanden later bij de Tweede Kamerverkiezingen drie zetels behaalde. Na een grote zege van 44 statenzetels bij de Provinciale Statenverkiezingen van 1966, bereikte de rechtse, conservatieve Boerenpartij in 1967 met zeven zetels haar electorale hoogtepunt in de Tweede Kamer. De opmars ging, zoals wel vaker bij populistische partijen, gepaard met onrust en relletjes binnen de partij. Zo bleek onder meer dat enkele partijleden een NSB-verleden hadden. In de jaren daarna werd de Boerenpartij kleiner, en in de Kamer werd Boer Koekoek steeds meer gezien als een onkundige stoorzender. Wel zou hij nog tot 1981 Kamerlid blijven.

Stroperige politiek

Tijdens zijn hoogtijdagen raakte Koekoek een snaar bij veel Nederlanders, niet alleen op het platteland maar ook in de grote steden. Dat deed hij door zich op volkse wijze af te zetten tegen de hoge heren uit Den Haag en de verzuilde, stroperige politiek. Daarnaast werd hij populair door zijn geestige oneliners Noiuials ‘Ik weet niet waar het over gaat, maar ik ben tegen’, ‘Ik krieg nooit genen beurt’, ‘Als wij tegen belastingverhoging zijn, zijn we toch voor belastingverlaging?’ of ‘Statistieken zeggen mij niets, ik wil cijfers!’.

Boer Koekoek en Vader Abraham treden in 1974 op met het nummer ‘Den Uyl zat in de olie’. Beeld Fotocollectie Anefo

De markante verschijning van Koekoek maakte hem een geliefd doelwit van cabaretiers. Hij werd besproken in de oudejaarsconferences van Wim Kan, en geïmiteerd door Ted de Braak in het satirische tv-programma Farce Majeure. Ook haalde Hendrik Koekoek mediastunts uit. In 1974 nam hij met Vader Abraham de single Den Uyl is in den Olie op, een carnavalesk commentaar op de oliecrisis en het beleid van premier Joop den Uyl. Hiermee scoorde hij een nummer 1-hit in de Veronica Top 40.

De Boerenopstand van 1963 vormde, zestig jaar later, het startpunt van de nieuwe theatervoorstelling Boer Koekoek, een initiatief van Theater de Tamboer in Hoogeveen. De Tamboer benaderde regisseur Tom de Ket voor het maken van een voorstelling op locatie in Hollandscheveld, in een loods waar 1.000 man publiek in past. De Ket groeide op in Assen en maakte in 2011 al eerder een productie over de boerenproblematiek: De Drentse Bluesopera. Hij zag het nieuwe plan meteen zitten. ‘Het leek me een fantastisch onderwerp. Maar ik wilde wel verbanden leggen met de boerenopstanden van nu.’

Amateurvereniging

De Kets voorstellingen worden omschreven als ‘eclectisch’: hij mixt toneel, cabaret en musical en voegt er een laag aan toe waarmee commentaar wordt geleverd op de vertelling. Dat deed hij in succesvolle producties als Het Pauperparadijs (deze zomer in reprise in Veenhuizen) en 14 - De Musical (tot 2024 te zien in het AFAS Theater in Leusden), over het leven van voetballer Johan Cruijff. De Ket: ‘Boer Koekoek begint in de huidige tijd, waarin we een amateurtoneelvereniging zien die voorbereidingen treft voor een re-enactment van de Boerenopstand in 1963. Daarvoor hebben ze de allerbeste acteur van Nederland, Victor de Koning, gevraagd om Boer Koekoek te spelen. Tot hun verbazing komt De Koning uit de Randstad naar Hollandscheveld. Zij denken: dat is fantastisch, er kan niks meer misgaan, maar al snel blijkt dat die man met heel andere bedoelingen naar Drenthe komt.’

Acteur Han Oldigs werd gevraagd voor de dubbelrol van Victor de Koning en Boer Koekoek. Oldigs zegt dat hij geen imitatie doet van Koekoek, maar een eigen interpretatie. ‘Ik hoef me niet te houden aan zijn mimiek en motoriek, maar ik probeer het toch een beetje. Dat vind ik gewoon leuk. Ik ben opgegroeid in de tijd dat hij in de Tweede Kamer zat, er werd destijds in ons gezin veel over hem gesproken. Ook heb ik veel oud beeldmateriaal bestudeerd. En door iets aan mijn uiterlijk te doen, met de voor Koekoek typerende bril, zijn kapsel, zijn flinke oren, bereik je ook al veel.’

Theatervoorstelling ‘Boer Koekoek’. Beeld Ben van Duin

En dan het accent. Oldigs: ‘Het belangrijkste is dat het Drentse accent klopt. Ik heb er veel tijd aan besteed om mij dat eigen te maken. Ik heb een lange monoloog in het stuk en die is met het correcte accent ingesproken door historicus Bertus ten Caat uit Hollandscheveld. Zo heb ik het kunnen leren. Daarnaast is de hele cast begeleid door dames van het Drentse taalinstituut Huus van de Taol.’

Wegblokkades

Oldigs ziet net als De Ket de overeenkomsten tussen de Boerenpartij toen, en de BBB van Caroline van der Plas nu. De Ket: ‘Caroline van der Plas gebruikt dezelfde argumenten van de elite versus het volk. Met populistische taal zetten Koekoek en Van der Plas zich effectief af tegen de Haagse kaasstolp. Bovendien gebruiken de boeren voor hun protesten dezelfde middelen. Sterker: Koekoek was de eerste die met wegblokkades begon. Hij zette wegen af, eerst met auto’s en laadwagens, later ook met trekkers. Nou, dat hadden we nog nooit gezien in Nederland. De politie wist niet hoe ze daarmee om moest gaan.

‘Toch is er ook een opvallend verschil: in de jaren zestig werden de boeren gedwongen om hun bedrijven uit te breiden, nu moeten ze juist krimpen.’

Tom de Ket schreef en regisseerde ‘Boer Koekoek’. Beeld Brunopress

De Ket omschrijft zijn voorstelling als de eerste ‘stikstofkomedie’. ‘Via de amateurvereniging worden alle verschillende standpunten over de landbouw in die dorpsgemeenschap uitgespeeld. Ik wilde er graag een komedie van maken, omdat de polarisatie in ons land extreme vormen aanneemt. Die hoogoplopende discussies hebben ook iets potsierlijks, vind ik, en dan werkt komedie goed. Maar dan wel komedie die pijn doet. Want er zijn heel veel mensen die zich niet gezien en gehoord voelen door de politieke, bestuurlijke elite. Als ik hier in Drenthe met boeren in de omgeving praat, is dat de grootste klacht: ze weten niet waar ze aan toe zijn.

‘Het voelt voor die mensen alsof ze alles moeten doen wat de overheid bedenkt. Dat was eigenlijk ook het belangrijkste punt van Koekoek: hij wilde geen ‘overheidsbemeujenis’, zoals hij dat zei. Autonomie is voor veel mensen heel belangrijk: ze willen zelf controle hebben over hun leven.’