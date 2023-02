De stem van Raye blijkt in de Melkweg in Amsterdam van Amy Winehouse-allure ★★★★☆

Raye op Parklife Festival in juni 2022 in Manchester. Beeld Getty

Het podium van de Amsterdamse Melkweg is aardig volgebouwd. De band staat op een witte bandstand, als in een soulrevue uit de jaren zestig. Ervoor: een trio koperblazers en de ravissante Rachel ‘Raye’ Keen (25) in elegant wit, de kleur die ook haar band draagt.

Nummer-1 in Groot-Brittannië, vijf hits met meer dan 100 miljoen streams op Spotify: eigenlijk is Raye al te groot voor de Melkweg.

Opener Oscar Winning Tears klinkt nog beter dan op haar debuutalbum My 21st Century Blues: vol, gedragen, beheerst. Jarenzestigsoul in The Thrill Is Gone. Hete r&b in Five Star Hotels. Na tien minuten weet je: Raye is écht een ster, die haar wat wisselvallige album live naar een hoger plan tilt. Die stem: Amy Winehouse-allure.

Van 2015 tot 2020 stond ze onder contract bij een groot label, maar ze vertrok en begon ‘voor zichzelf’. Haar oude liedjes? ‘Van sommige hou ik nog, andere haat ik’, zegt ze. Aan de piano speelt ze er enkele: ingekorte versies, een tikje vluchtig.

Op haar nieuwe album geeft ze zich écht bloot, zegt ze. In Amsterdam doet ze dat bijna letterlijk. Vroeger haatte ze haar lichaam, nu zingt ze Body Dysmorphia in alleen haar witte ondergoed. ‘Omdat ik me hier veilig voel.’

Ze keert terug in een prachtige witte jurk. Dat is Raye ten voeten uit: een vrolijke kwebbel die met radde, Londense tongval schaamteloos haar kwetsbaarheden bespreekt, maar toch ook een diva. De mindere liedjes vergeet je zodra in de finale de beste komen: Hard Out Here, de toegift Escapism.

Normaliter zou ze nu de sprong naar grote zalen maken, maar er staat nog wat op de rol: op 19 november doet ze nóg eens de Melkweg aan en twee dagen later (vrij ongebruikelijk) ook ‘buurman’ Paradiso.