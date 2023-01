‘De stamhouder’ laat zien dat we in een gouden tijd voor Nederlandse series leven ★★★☆☆

Beeld Lukasz Bak

Het is een onweerstaanbare openingszin, die menig filmmaker in vuur en vlam zal hebben gezet: ‘Mijn eerste aanraking met de geheimen die mijn leven zouden gaan beheersen, was de vondst die ik op een verloren namiddag op de zolder van ons huis in Voorburg deed.’ Het leven waarvan hier sprake is, is dat van de journalist Alexander Münninghoff (1944-2020), wiens familiegeschiedenis (De stamhouder) zich in vele landen afspeelt en een groot deel van de beladen geschiedenis van de 20ste eeuw omvat. Je zou de achtdelige gelijknamige serie van Diederik van Rooijen een lange aanloop naar die eerste zin kunnen noemen.

De stamhouder sluit mooi aan bij onze eerdere constatering dat we in een nieuwe gouden tijd voor Nederlandse series leven, waarin ambities en budget beter op elkaar aansluiten dan in het verleden wel het geval was. Deze nieuwe Nederlandse Golf laat de kwaliteiten van makers en acteurs veel beter tot hun recht komen.

De vondst waar in die eerste zin sprake van is, is een Duitse militaire helm met een swastika er op, souvenir van de vader van Münninghoff, die als jongeman lid van de SS was en aan het Oostfront vocht, en ook na de oorlog de sfeer van de kameraden niet kon loslaten. In De stamhouder gaat Münninghof op zoek naar de keuzen die er in zijn familie zijn gemaakt, tot drie generaties terug, en hoe die tot op de dag van vandaag hun invloed laten gelden.

Silke Bodenbender en Gijs Scholten van Aschat in De stamhouder. Beeld Dinand van der Wal

De grootste ingreep die Van Rooijen heeft gedaan om de gebeurtenissen te kunnen vertellen is het loslaten van de chronologie. Het leidende perspectief is dat van de jonge Münninghof (Matthijs van de Sande Bakhuyzen) die eind jaren zestig verliefd wordt op Ellen (Sallie Harmsen), en daarmee ook de blik van een vrijgevochten buitenstaander in zijn eigen familiegeschiedenis binnenhaalt. Want Ellen is de eerste die vragen begint te stellen over Alexanders vader, zeker nadat ze wat slecht verstopte nazi-memorabilia heeft aangetroffen.

Het familieverhaal begint na de Eerste Wereldoorlog in Letland, waar een Nederlandse zakenman (Gijs Scholten van Aschat) getrouwd is met een Russische gravin van Baltisch-Duitse afkomst, een mix van nationaliteiten en loyaliteiten die de aanloop naar de Tweede wereldoorlog extreem gecompliceerd maakt voor de familie. Vooral als hun zoon, deels uit ressentiment tegen zijn dominante vader (laat dat maar aan Scholten van Aschat over), zich aansluit bij de SS en naar het Oostfront vertrekt om tegen de gehate bolsjewieken te vechten.

Van Rooijen gebruikt de flashbacks als de drijvende kracht achter zijn verhaal, maar gaat er nogal kwistig mee om. Of dat werkt is deels een kwestie van smaak. Het duurt een paar afleveringen voordat je gewend bent aan de tomeloze stijl, waarin we tussen vele tijdvakken heen en weer schieten (flashbacks in flashbacks!), waarbij we er ook aan moeten wennen dat de vader van Alexander in zijn jongere incarnatie wordt gespeeld door Robert de Hoog en later, in een prachtige rol, door Marcel Hensema, als een man die het verleden maar niet kan loslaten.

Van Rooijen, die zich met de visuele flair en de grote gebaren een waardige opvolger van Paul Verhoeven toont, zet nogal wat richtingsborden neer om de complexe plattegrond van De stamhouder overzichtelijk te houden, van verschillende kleurpaletten tot een wat al te nadrukkelijke soundtrack. Soms zou je willen dat de voet iets meer van het gaspedaal ging, om deze ongelooflijke familiekroniek meer ademruimte te geven.