De stad als ziekte, de natuur als medicijn

Een park is altijd kunstmatig en voor het Amsterdamse Vondelpark gaat dat al helemaal op. Om te voorkomen dat de bomen wegzakken in het moerassige veenpakket, moeten zij op houten vlonders worden geplant. En toch is dat de moeite waard, vinden de filantropen die in 1865 grond voor het park aankopen. ‘Gezond parkgenot’ zou tegenwicht bieden aan het ‘ziekelijke stadsbestaan’. Die opvatting geeft volgens filosoof Norbert Peeters blijk van een ‘Romantische rokade’; in de Romantiek versprong plotsklaps de waardering van stad en natuur. Waar de stad eerder het zinnebeeld van verfijning was, werd zij nu gezien als plek van verderf – en natuur als het medicijn.

Wildernis-vernis

Onze eigen tijd legt ook zo haar ideeën op aan de natuur. Peeters richt zijn pijlen in dit polemische essay op de ‘herwilderingstendens’. In het Vondelpark mag de natuur op enkele plekken ‘haar gang gaan’– zolang dat maar ruige bloemenweides oplevert. En dat vraagt verdacht veel hulp. Wildernis-vernis charmeert zolang Peeters zich tot het Vondelpark beperkt. Zodra de schrijver de parkgrenzen overschrijdt, komen zijn keuzen wat willekeurig over.