De Staat torent in de Alpha-tent hoog boven zijn eigen reputatie uit ★★★★★

Leadzanger en gitarist Torre Florim van de Nederlandse band De Staat treedt op tijdens de eerste dag van Lowlands 2019 en levert één van de mooiste momenten van het festival met zijn cover van The Prodigy’s Firestarter. Beeld ANP / Paul Bergen

Nu al een van de mooiste momenten van Lowlands 2019, al is pas één van de drie dagen verstreken: Torre Florim die, op een klein podium midden in de grote Alpha, het optreden van zijn band De Staat opent met een gecroonde coverversie van The Prodigy’s Firestarter.

Voor wie het vergeten was: The Prodigy zou als headliner de eerste nacht inluiden, tot frontman Keith Flint op 4 maart van dit jaar een eind aan zijn leven maakte. Florim kreeg in 2015 overigens al de complimenten van The Prodigy voor zijn Firestarter-bewerking. Dat die nog eens deze lading zou krijgen, had hij niet kunnen verzinnen.

De reacties waren wat lauw toen Lowlands de Nijmeegse band aanwees als vervanger. De Staat? Die hebben we al zo vaak gezien: op Lowlands (2018, 2016 en eerder), op Pinkpop, op Down The Rabbit Hole, in alle denkbare zalen. Is dat nou een echte vrijdagheadliner?

In de Alpha geeft De Staat het antwoord: ja, potverdorie. En óf De Staat een headliner is. De band heeft voor de gelegenheid een speciale voorstelling geproduceerd. We vallen van de ene verbazing in de andere.

Dat de Zwolse rappers Rico & Sticks als speciale gasten zouden opdraven, was al aangekondigd. Het werkt fantastisch: Opgezwolle-stampers als Hoedenplank en Gekke Gerrit, maar dan met gitaarriffs in plaats van hiphopbeats.

Het is slechts één van de hoogtepunten. De Staat torent al snel hoog boven de toch al niet misselijke eigen bühnereputatie uit.

Stonerrock à la Queens Of The Stone Age? Das war einmal. De Staat heeft een weids eigen universum van dwingende, eclectische heavy disco geschapen, een uitgestrekte muzikale matrix waarvoor de enorme Alpha-spelonk symbool staat. De band klinkt hard, helder, aanstekelijk en poppy.

De band klinkt hard, helder, aanstekelijk en poppy in een speciaal voor Lowlands geproduceerde voorstelling. Beeld ANP / Paul Bergen

De songs zitten barstensvol messcherpe breaks, rocken als een tierelier en knipogen naar hiphop en funk in bijvoorbeeld Input Source Select en Help Yourself, twee van de hoogtepunten van het optreden, net als het daverende eindschot met Kitty Kitty en vlak daarvoor Witch Doctor, onderhand een Nederlandse festivalklassieker van jewelste, ook nu weer begeleid door een draaikolk van in de rondte rennende toeschouwers.

In de oude Alpha van weleer, die grote blauw-gele partytent met staanders, was deze spectaculaire voorstelling technisch niet eens mogelijk geweest. Wat is er veel te zien. Een klein podium, oprijzend tussen het publiek. Lange ‘lichtarmen’ die vanuit de nok dalen tot vlak boven de meute en daarna weer opstijgen. Uitschuivende catwalks en trapezes. Een kolossaal videoscherm met fenomenale visuals.

Zelden zo nadrukkelijk het gevoel gehad dat je hier in de open Alpha-kathedraal naar de festivalrockshow van een nieuw tijdperk staat te kijken, de circustenten en bouwsteigers ver voorbij.

Dat het juist een Nederlandse rockband is die dat allemaal even komt demonstreren, daarbij ook muzikaal bijna achteloos de allure van een Lowlands-headliner aan de dag leggend, mag gerust historisch heten.