De sportwagen is nog altijd een uitlaatklep voor de pseudo-oermens, maar in 2035 is dat voorbij

Ferrari SP48 Unica Beeld Ferrari

‘Ik zou het prima vinden om dood te gaan voordat dit hele project is uitgevoerd’, zei Fabio Barone, voorzitter van de Ferrari-fanclub, onlangs in het NOS Journaal. Vreesde hij een oorlog, een poging om de Italianen collectief aan de bedelstaf te brengen? Nee, iets veel ergers: de Europese Unie heeft besloten dat autofabrikanten vanaf 2035 geen auto’s met verbrandingsmotor mogen leveren.

Elektrische auto’s rijden snel en soepel, maar ze maken geen geluid, althans geen geluid dat de moeite waard is. Petrolheads als Barone zijn verslingerd aan het machtige gebrul van de Ferrari, een diepe grom die razendsnel omslaat in een nerveuze, intimiderende gil als het gas wordt ingedrukt.

‘Er is geen dirigent in de wereld in staat het geluid van de Ferrari 12-cilinder te repliceren’, zei eens de Oostenrijkse sterdirigent Herbert von Karajan, zelf trotse bezitter van een Ferrari 250 Lusso. De Ferrari is meer dan een statussymbool. Hij is ook een machine waarmee een man (of vrouw, maar dat komt minder vaak voor) de oermens in zichzelf kan loslaten. Sigmund Freud zei het al: beschaving vereist het intomen van onze driften, maar dat gaat ten koste van ons geluk.

Freud was geen liefhebber van snelle auto’s. Hij liet zich rondrijden door zijn chauffeur in een bedaarde Oostenrijkse Gräf und Stift uit 1919. Maar vrijwel vanaf zijn geboorte werd de auto beschouwd als een middel om de pijn van de beschaving te verzachten. ‘Achter het stuur wordt de sterke man zelfs nog sterker, de gevoelige, genietende man snuift de lucht op alsof hij op jacht is, zijn zenuwen staan fijn en strak afgestemd’, schreef een Duitse automobilist in 1914. ‘Hoewel hij een beschaafde, getemde Europeaan is, is er nog altijd een scheut gezonde, overvloeiende wildheid in ons.’

Nog altijd is de sportwagen een uitlaatklep voor die ‘gezonde overvloeiende wildheid’. De chauffeur van een Ferrari, Lamborghini of Maserati zoekt de roes van de snelheid, de zintuiglijke ervaring van gevaar, het fysieke rijgenot in een auto die getemd moet worden. ‘De auto geeft je het gevoel dat je als chauffeur een held bent’, zei Rouven Mohr, chef technologie van Lamborghini in de New York Times. Daarbij hoort de machtige brul van een V-12 die de beschaving overstemt, terwijl een Tesla nauwelijks meer herrie produceert dan een wasdroger. Maar in 2035 is het afgelopen met dit jongensplezier. In naam van de beschaving en het klimaat leggen de regelaars uit Brussel de pseudo-oermens het zwijgen op.