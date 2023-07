De spirituele hypocrisie in ‘The Secrets of Hillsong’ is misselijkmakend fascinerend ★★★★☆

Carl Lentz in 'The Secrets of Hillsong'. Beeld

Ook zonder die geheimen is er in de documentaireserie The Secrets of Hillsong al genoeg om razend over te worden als het over de internationale megakerken gaat, en Hillsong, oorspronkelijk uit Australië, in het bijzonder. Over het hele bedrijfsmodel dat is ingericht is om zoveel mogelijk donaties te ontvangen, terwijl ze leunen op vrijwilligers. Over die honderden miljoenen die onbelast blijven omdat kerken een fiscale uitzonderingspositie innemen. Over die flinterdunne laag progressiviteit en diversiteit die rond de massadiensten hangt, die een fundamentalistisch-evangelische agenda verhult.

Die massadiensten zelf zijn vaak weer vermomd als rockconcerten, want Hillsong is een van de succesvolste merken in de christelijke popmuziek – een genre waar, buiten de reguliere muziekindustrie om, stadions mee worden gevuld. En u kent die muziek vermoedelijk, want veel van de christelijke rockballads zijn populair als muzikaal behang op Instagram en TikTok, zoals het nummer Oceans van Hillsong United.

De Amerikaanse afsplitsing van Hillsong werd groter dan de oorspronkelijke Australische kerk, met name omdat de New Yorkse Hillsongkerk geleid werd door Carl Lentz, een charismatische voorganger. Hij maakte van elke preek een soort rockmis, waar hij met zijn leren jasje en sportschoollijf een grotere blikvanger was dan onze lieve heer zelf. Dat hij in kringen van New Yorkse beroemdheden verkeerde leek volstrekt natuurlijk, en nadat hij Justin Bieber had gedoopt als een vorm van spirituele herijking, werd Hillsong nog populairder bij een jong publiek.

Dat hij met veel openbaar misbaar werd ontslagen nadat er een relatie met de nanny van zijn modelgezin aan het licht kwam, zette een aantal onderzoeksjournalisten van Vanity Fair op het spoor van Hillsong. Hun opzienbarende artikel is nu, in coproductie met Hulu (in Nederland op Disney Plus te zien), omgezet in een vierdelige documentaireserie. Waarom was deze zaak niet binnenskamers opgelost, zoals gebruikelijk bij schandalen in de kerk? Puntje van kritiek: hoe misselijkmakend fascinerend ook, het had wel wat economischer verteld kunnen worden.

De banale affaire met de nanny bleek een eerste aanzet voor de onthulling van een reeks schandalen die terugvoerde naar vader en zoon Frank en Brian Houston, de oprichters van Hillsong en zijn voorgangers. Vader Frank had zich in zijn dagen als priester aan kinderen vergrepen en zoon Brian had er zijn levenswerk van gemaakt om deze zaken in de doofpot te stoppen, met behulp van de machtige politieke vrienden van de kerk. Deze Brian Houston is in de vierdelige documentaire de verpersoonlijking van de spirituele hypocrisie. Half augustus doet een Amerikaanse rechter uitspraak in deze doofpotzaak, waarbij Houston weleens voor jaren de cel in kan gaan. Halleluja!