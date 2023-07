De Speld: Zelfscankassa’s Albert Heijn vragen voortaan of je een bon zonder fouten wilt

Bonusaanbiedingen die je verwacht, omdat ze op de bordjes in de winkel staan, zijn op die bon daadwerkelijk meegenomen. Ook prijswijzigingen die een jaar geleden al zijn ingegaan, maar niet op de prijskaartjes in de winkel staan, worden meegenomen op de nieuwe bon.

‘Wij merken dat sommige klanten graag een foutloze bon willen, waarop de aanbiedingen ook echt van de prijs afgaan. Daar waren we ons nog niet eerder van bewust’, zegt Marit van Egmond, ceo van Albert Heijn. ‘Ook al is dat niet per se beter voor het milieu natuurlijk. Daarvoor is de korte bon ooit bedacht en is de optie waarbij je geen bon krijgt maar met je bonuskaart de hekjes opent het best.’

‘Om te klant te behagen zullen onze zelfscankassa’s naast de andere drie opties nu ook een optie bieden met de correcte bon. Zonder fouten erin. Mensen moeten trouwens niet verwachten dat deze optie meteen zonder mankementen is. Er zullen zeker in het begin nog wat kinderziektes zijn. Maar over een paar jaar, als de systemen goed werken, zullen onze klanten echt de optie krijgen om niet te veel te betalen. Althans, zij die voor de optie foutloze bon gaan.’

Albert Heijn zal, wanneer alles werkt, verder onderzoeken of de foutloze bon ook digitaal kan worden. ‘Dan komt er dus nog een vijfde optie bij op het betaalscherm’, zegt Van Egmond. ‘Je moet wel snel kiezen natuurlijk, anders rolt zoals vanouds gewoon de volledige bon eruit.’