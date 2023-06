De Speld: Uitstel het meest realistische klimaatdoel voor 2030

Caroline van der Plas Beeld Brunopress

Volgens het onderzoek zijn andere gestelde doelen, zoals de afspraken in de verdragen van Kyoto en Parijs, of zoals nog recenter opgesteld in de natuurherstelwet, minder haalbaar. Dat heeft vooral te maken met prioriteiten van betrokken partijen. Die zouden meer liggen bij het uitstellen van eerder gestelde doelen en afspraken.

BBB-voorvrouw Caroline van der Plas vindt dat we ‘goed moeten luisteren naar de uitkomsten van dit onderzoek’. ‘Als dit inderdaad het meest haalbare doel lijkt te zijn, dan moeten we serieus gaan kijken naar de uitvoerbaarheid van dit plan en welke eisen we moeten stellen aan het zo snel mogelijk uitstellen. Als de betrokken partijen beter hadden meegewerkt hadden we dit allang kunnen doen.’

Dat uitstel het meest realistische doel is, wil overigens niet zeggen dat het er ook gaat komen, legt een woordvoerder van het CPB uit. ‘Uitstellen lukt alleen als je met zijn allen de schouders eronder zet en het allemaal weer een paar jaar aankijkt. Maar wij zijn Nederland, wij hebben in het verleden bewezen dat wij dit kunnen, zolang we maar goed samen tegenwerken. Waar een klein land groot in kan zijn.’

Niet iedereen is even optimistisch over dat scenario. Er zijn inmiddels experts die zeggen dat het voor uitstel vóór 2030 al te laat is. Zij verwachten dat uitstel op z’n vroegst in 2035 zal plaatsvinden.