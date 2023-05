De Speld: Supermarkten beginnen prijzenoorlog tegen de consument

Dure tijden in de Nederlandse supermarkten. Beeld Getty

‘Één halen, drie betalen’, zo luidt de omineuze kop boven de oorlogsverklaring. Gevolgd door een hele lijst aan boodschappen met hun oude én nieuwe prijzen. Zo gaat de prijs van een kilozak appels van 2,29 naar 42 euro, zijn eieren alleen nog te verkrijgen in ruil voor uw trouwring en moeten consumenten voortaan hun oudste zoon afstaan voor één rol tweelaags wc-papier van het huismerk. ‘En als het je niet bevalt, veeg je je reet maar af met bladeren’, zo valt naast de afgebeelde wc-rol te lezen.

De supermarkten stellen ‘niet per se uit te zijn op complete vernietiging van de consument’, maar wel ‘op z’n minst een beetje’: ‘We hebben geleerd van de laatste prijzenoorlogen, toen we zo nodig van iedereen steeds goedkopere boodschappen moesten leveren. Dat hebben we geweten: onze aandeelhouders konden amper rondkomen van hun dividend. Logisch dus dat we deze keer oorlog voeren tégen de consument. Om te beginnen met hoge prijzen, maar als dat niet helpt vanwege al die vermaledijde loonsverhogingen in verschillende sectoren, dan hangen we onze filialen vol met boobytraps. En ja, daarbij hebben we achter in het magazijn óók de beschikking over een nucleair arsenaal, wat we zo nodig zullen gebruiken.’

De consument heeft inmiddels een klemmend beroep gedaan op de Duitse supermarkten Aldi en Lidl om een geallieerde as van supermarkten te vormen.