De Speld: Steeds meer zorgen over drugscriminelen die in zee gaan met Urkse vissers

Drugscriminelen zijn gewaarschuwd: er varen veel Urkse vissers in hun territorium. Beeld Getty

Die angst is terecht, stelt criminoloog Olga Verhulst. ‘In het begin heeft de omgeving van zo’n crimineel vaak niet door wat er aan de hand is. Het begint ook altijd klein, harinkje happen aan de kade. Maar de Urkse visserij is goed georganiseerd, je wordt daar als crimineel razendsnel ingezogen. Voor je het weet staan ze in een bootje midden op zee jouw pakketjes met onversneden cocaïne uit het water te vissen.”

Voormalig drugskoerier Rico (37) zegt dat de verleiding om met Urkse vissers in zee te gaan simpelweg te groot is. ‘Je kunt niet zomaar nee zeggen tegen die lui. Mensen hebben niet zelf meegemaakt dat zo’n visser met zijn bootje voor je huis aanmeert. De risico’s in de internationale drugshandel zijn groter geworden, dus zeker als je nog jong bent, zijn die beloftes van betrouwbare en goedkope koeriers uit zo’n schattig vissersdorpje zeer aantrekkelijk.’

Rico voegt eraan toe dat de meeste drugscriminelen trotse smokkelaars zijn. ‘Drugssmokkelaars durven er vaak niet voor uit te komen dat ze hun werk spannend vinden, ze durven niet om hulp te vragen.’

Het grootste probleem is volgens Verhulst dat het voor drugscriminelen ontzettend moeilijk is om hun banden met de Urkse visserij door te snijden. ‘Als je met ze wil samenwerken, is alles leuk en aardig en zijn ze je beste vriend. Maar zodra je aangeeft dat je het te gevaarlijk vindt worden allemaal, bedreigen ze je familie. Eruit stappen is niet meer mogelijk. Dan zit je voor altijd aan ze vast. Dat gun je niemand.’