De Speld: Steeds meer ouders hebben last van het ‘vollenestsyndroom’

Puberdochter naast haar moeder met het vollenestsyndroom. Beeld Getty

‘Het vollenestsyndroom is een fenomeen waarbij ouders dat heerlijk lege, verdrietige gevoel kwijt zijn en zich dagelijks ergeren aan alles wat hun kinderen thuis doen’, zegt psycholoog Bregje Engels. ‘De zoektocht naar een nieuwe invulling van hun leven met loze hobby's wordt bruut onderbroken door kinderen die voortdurend in de periferie aanwezig zijn. Je wil reizen, maar er zit een twintiger naast op je op de bank die klaagt dat er geen eten in huis is.’

Een kleine groep jongeren keert zelfs terug naar het ouderlijk huis nadat ze op zichzelf zijn gaan wonen, meldt het CBS. Deze zogenaamde ‘boemerangkinderen’ zijn veel ouders een doorn in het oog. Zo ook de 49-jarige Annelien de V. uit Ede, die liever niet met haar volledige achternaam in dit artikel wil. ‘De vrijheid om eindelijk weer lekker te feesten en los te gaan was heerlijk, iedereen kon bij ons komen afteren. Nu moeten we ’s nachts opeens slapen.’ Ook haar man Frans (54) baalt. ‘De fitnesskamer was al helemaal ingericht. Het ging net lekker met mijn bench press, maar die moet nu plaatsmaken voor een twijfelaar.’

Volgens psycholoog Engels nemen de klachten door het vollenestsyndroom na een aantal maanden vaak af. ‘Dan hebben de meesten hun weg erin gevonden. Vaak hebben mensen vrienden die in hetzelfde schuitje zitten. Je merkt dan dat ze elkaar appen als een koppel het huis een avondje voor zichzelf alleen heeft en iedereen gaat dan daar naartoe.’