De Speld: Steeds meer collega’s doen mee aan lijsttrekkerspool

In de lijsttrekkesrpool zijn op tal van manieren punten te verdienen. Deelnemers kunnen uiteraard stijgen op de ranglijst door het juist raden van politici die zich kandidaat stellen voor het lijsttrekkerschap van hun partij. Daarnaast zijn er punten te verkrijgen bij de zogeheten tussensprintjes, bijvoorbeeld door juist te voorspellen wie er volgens politiek duider Arjan Noorlander op ‘poleposition’ ligt of wie er op een strategisch moment een interview aan De Telegraaf geeft. Deelnemers kunnen ook strafpunten krijgen: een captain die een onhandige tweet plaatst of vergeet om gezellig mee te lachen met Jaïr Ferwerda kan mensen doen kelderen in de ranking.

De pool van de collega’s van IT-bedrijf JustITcomp is nu al razend spannend. Op dit moment staat Frank van de afdeling software bovenaan. Hij voorspelde goed dat Mark Rutte zich al in de eerste etappe zou terugtrekken en dat Dilan Yesilgöz zich vervolgens in de bergrit kandidaat zou stellen voor het lijsttrekkerschap. Ook gokte Frank correct dat Jesse Klaver zou besluiten om geen lijsttrekker te worden van de combinatie tussen GroenLinks en de PvdA, terwijl veel andere collega’s in het pooltje dat wel dachten.

Onderaan de pool bungelt Henry van inkoop, die als enige had ingezet op Mona Keijzer als CDA-lijsttrekker. Sterker nog, hij had haar benoemd tot zijn captain in de lijsttrekkerspool, waardoor hij dubbele strafpunten moest innen. Ook Yani van development, die gisterochtend vergat om haar ploeg te updaten, bungelt onderaan het rechter rijtje.