De Speld: Scholieren mogen alleen mobieltje in de klas om op LinkedIn naar nieuwe leraren te zoeken

Scrollende scholieren Beeld Getty Images

Middelbare scholieren mogen voortaan toch weer vaker een mobieltje tijdens de les bij zich hebben én gebruiken. In juli maakte minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf nog bekend dat mobieltjes vanaf volgend jaar niet meer toegestaan zijn in de klas, behalve als ze noodzakelijk zijn voor de inhoud van de les. Er komt nu een extra uitzondering: de telefoon mag ook worden gebruikt om op LinkedIn naar nieuwe leraren te zoeken. De nieuwe regel gaat per direct landelijk in.

Voor de scholieren van de Vesuvius Scholengemeenschap uit Rotterdam is het een leuke aanvulling op de lesstof. ‘Je zit toch een paar jaar met zo iemand opgescheept’, zegt Marianne (15) uit 3 havo. ‘Ik ben daarom wel blij dat we als leerlingen wat meer invloed krijgen op wie ons gaat onderwijzen. Het is eigenlijk raar dat dit nog niet eerder zo ging. Voor ons persoonlijk is het ook fijn dat we nu wat ervaring opdoen als recruiters’.

Ook Rogier (16) uit 4 vwo vindt het een goed idee. ‘We leren nu ook van alles over de banenmarkt. Morgen mag ik zelfs bij een sollicitatiegesprek voor een nieuwe economiedocent zitten en meepraten omdat er niemand anders is om het gesprek te voeren. Heel interessant, al zie ik er wel tegenop om met hem te moeten onderhandelen over het salaris’.

‘Deze ziet er best oké uit, toch?’ zegt Kelvin (15) tegen zijn klasgenootjes. ‘Acht scholen in drie jaar, maar een prima match voor 3 havo’, roept hij door de klas terwijl hij zijn mobieltje omhoog houdt. ‘Ik zie hier wel dat “de VOG een probleem kan worden”, is dat erg?’