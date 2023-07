De Speld: Politieke landschap volledig op zijn kop: einde van tijdperk Heerma

CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma Beeld ANP / ANP

Het politieke landschap staat op zijn kop. Gisteren maakte Pieter Heerma bekend dat hij niet meer beschikbaar is bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen.

Het Binnenhof zonder Pieter Heerma, het is nauwelijks voor te stellen. Politiek verslaggever Arjan Noorlander noemt zijn vertrek een ‘grote schok’ voor politiek Nederland. ‘Een heel generatietje weet niet beter dan dat Pieter Heerma iets in de politiek doet.’

Partijgenoten van Heerma tuimelen over elkaar heen met loftuitingen over de wijze waarop hij de afgelopen jaren politiek bedreef. Zo twittert Hugo de Jonge: ‘Ik kende Pieter als een immer aanwezige collega die ongeacht de situatie ronduit niet al te vrolijk bleef. We zullen zijn tomeloze gematigdheid enorm missen.’

Heerma overleefde decimering na decimering en laat zijn eigen CDA nu in grote onzekerheid achter. Ook is er kritiek van collega-politici. Zo laat Jesse Klaver weten zeer veel respect voor Heerma te hebben, maar ook dat het goed is dat het tijdperk-Heerma nu echt voorbij is. ‘We hebben verhitte debatten gehad, maar uiteindelijk konden Peter en ik het op persoonlijk vlak altijd goed met elkaar vinden,’ aldus de fractieleider van GroenLinks.

Omdat het aangekondigde afscheid al zwaar genoeg was voor Pieter Heerma, heeft de Kamer op maandag besloten om geen motie van wantrouwen tegen hem in te dienen. Zelfs Geert Wilders liet weten dat hij dat te ver zou vinden gaan.

Ook internationale media staan stil bij het vertrek van Heerma. Zo noemt The Guardian Heerma ‘een politicus’. Brussel heeft nog niet gereageerd.

Diverse BN’ers reageerden via hun social mediakanalen op het vertrek. Zo liet Katja Schuurman weten: “Wie?”