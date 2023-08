De Speld: Plannen CO2-reductie mogen worden opgeslagen onder Noordzee

Via deze buizen worden straks de plannen weg­ge­sluisd. Beeld Universal Images Group via Getty

Er kleven technische risico’s aan het plan, maar het is een voor de hand liggende stap in de oplossing voor het klimaatprobleem. ‘Er kan een significant gedeelte van de plannen worden weggestopt onder zee’, vertelt demissionair minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. ‘Geweldig nieuws dus dat dit plan doorgang vindt. We moeten alle mogelijkheden benutten om plannen te begraven.’

De hoop van het demissionaire kabinet is dat andere plannen om de klimaatdoelen te halen in de nabije toekomst ook uit de lucht kunnen worden gehaald. Rob Jetten, demissionair minister voor Klimaat en Energie, licht toe: ‘Er zijn veel plekken om plannen in op te slaan. Je moet gewoon een beetje creatief zijn en dan kan het heus. Laat dat maar aan de industrie over.’

Na een stevige vergadering is de Raad van State dus dik tevreden met deze uitkomst. ‘Als we zien hoe de klimaatdoelen tot nu toe worden nagestreefd en die lijn willen doortrekken, dan is het essentieel dat de plannen voor CO2-reductie zorgvuldig worden opgeslagen onder de Noordzee.’ Mocht de keuze naar volledige tevredenheid uitpakken, dan is het niet uitgesloten dat alle klimaatplannen onder de Noordzee zullen belanden.

‘In 2040 meer dan twintig procent van de CO2-plannen opslaan onder de Noordzee? Een mens mag dromen’, besluiten Adriaansens en Jetten namens het kabinet. ‘Als dat lukt, hebben we ook weer wat ruimte om meer uit te stoten.’